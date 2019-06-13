محمد صلاح يحصد ثاني أغلى لاعب في العالم

كشفت دراسة علمية عن أغلى 100 لاعب على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية في الدوريات الخمس الكبرى (انجلتر، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا وألمانيا)، وأتى محمد صلاح جناح ليفربول في المركز الثاني بعد كيليان مبابى.



وقال موقع "CIES" المهتم بالتقييم الرقمي في عالم كرة القدم، أنه أخذ في اعتباراته عدد من الأمور من أجل تحديد قيمة كل لاعب مثل السن، مدة العقد، المركز، دقائق اللعب، الأهداف، الموقف الدولي، ونتائج الفريق.



وجاء كيليان مبابي الذي يمتد عقده حتى 2023 مع باريس سان جيرمان في قمة اللاعبين الأعلى قيمة ووصل ثمنه إلى 252 مليون يورو، ومن بعده محمد صلاح بقيمة 219.6 مليون، ثم رحيم سترلينج الثالث ووصلت قيمته إلى 207.8 مليون.



ومن حيث المراكز، أتى أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، على رأس حراس المرمى بقيمة 107 مليون، ثم في الدفاع ترنت ألكساندر أرنولد وقيمته 130 مليون، ووسط الملعب بول بوجبا بقيمة 125 مليون يورو.



وجاء ليونيل ميسي بقيمة 167 مليون يورو على رأس أغلى لاعبي العالم اللذين تجاوزوا الثلاثين، ورونالدو بقيمة 118 مليون في قمة أغلى لاعبين العالم فوق سن 33 عامًا.

