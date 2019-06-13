صربيا تقيل مدربها كريستاييتش بعد الهزيمة المذلة أمام أوكرانيا

قرر الاتحاد الصربي لكرة القدم، إقالة المدرب ملاديين كرستاييتش من منصب المدير الفني للمنتخب الصربي، وذلك بعد البداية السيئة للفريق في تصفيات كأس الأمم الأروبية(يورو 2020).



وذكرت صحيفة "بليك" و إذاعة "ان 1" الصربيتان أن الاتحاد سيقوم بتعيين مدرب جديد بحلول العاشر من تموز / يوليو المقبل، لكنه لم يصدر بيانًا رسميًا بذلك.



ويحتل المنتخب الصربي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط، متساوية في الرصيد مع لوكسمبورج صاحبة المركز الثاني، خلف أوكرانيا متصدرة الترتيب برصيد عشر نقاط.



وحققت صربيا أربع نقاط من تعادل مع البرتغال في آذار/ مارس الماضي، والفوز على ليتوانيا 4 / 1 الذي لم يكن كافيًا لإنقاذ المدرب من الإقالة.



وأصبحت أيام كرستاييتش في منصبه معدودة بعد الخسارة الكبيرة أمام أوكرانيا صفر / 5 الأسبوع الماضي.



وواجه كرستاييتش انتقادات مستمرة منذ توليه المنصب كمدرب مؤقت خلفًا لسلافولوب موسيلين في تشرين الأول / أكتوبر 2017، حيث تم تعيينه فيما بعد بعقد دائم حتى نهاية كأس العالم 2018 في روسيا، حيث كانت المشاركة الأولى للمنتخب الصربي منذ ثماني سنوات.



وجاء أداء المنتخب الصربي ضعيفًا وفشل في التأهل إلى دور الستة عشر، ليتعرض كريستاييتش بشكل خاص لانتقادات عديدة بسبب أخطائه في المباراة التي خسرها الفريق أمام سويسرا 1 / 2 .