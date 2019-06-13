أفلام رعب للهواتف تظهر خلال الليل وتختفى مع الشروق

يعمل المخرج والمنتج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبيرج على تأليف سلسلة من أفلام الرعب، يمكن عرضها على الهواتف المحمولة خلال الليل فقط.



وتضم السلسلة التي تحمل اسم "أفتر دارك" على ما بين 10 إلى 12 حلقة، وسيتم بثها على منصة حصرية لم يتم إطلاقها بعد تسمى كويبي، ولا يمكن مشاهدة هذه السلسلة إلا عندما يحل الظلام.



كويبي منصة تم تصميمها لمقاطع الفيديو التي يمكن مشاهدتها أثناء التنقل، وتم ابتكارها من قبل الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني جيفري كاتزنبرج، والرئيس التنفيذي السابق لشركة إتش بي ميج ويتمان، وابتكرت المنصة طريقة جديدة لتقديم كل حلقة.



وتمشيًا مع طلب السيد سبيلبيرج بعرض أفلامه خلال الليل فقط، فقد توصل فريق التصميم في كويبي إلى حل فريد، باستخدام الساعة الداخلية للهاتف.



وستظهر الساعة على الهواتف لتبدأ بحساب الوقت حتى غياب الشمس، ثم تبدأ الساعة في تحديد الوقت الذي تشرق فيه الشمس من جديد، وعندها يختفي العرض، ليظهر من جديد خلال الليل.

