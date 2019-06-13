محمد صلاح ومبابي يعتليان قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم

كشف المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES النقاب عن قائمة أغلى عشرة لاعبين في العالم بالفترة الحالية ، و تصدر القائمة الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان .



نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في الصدارة بقيمة مالية تبلغ 252 مليون يورو و جاء بعده النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بسعر 219.2 مليون يورو .



و في المركز الثالث يأتي رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي برصيد 207.8 مليون يورو ثم ليونيل ميسي ايقونةبرشلونة الاسباني بسعر 167.4 مليون يورو.



أما المرتبة الخامسة فعرفت تواجد جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني برصيد 159.4 مليون يورو و بعده السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول بسعر 157.8 مليون يورو.



و في المركز السابع يأتي مهاجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي هاري كين بسعر 155.2 مليون يورو ثم روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بقيمة مالية تبلغ 144.2 مليون يورو و بعده الفرنسي أنطوان جريزمان بسعر 143.8 مليون يورو.



و جاء في المرتبة العاشرة الألماني ليروى ساني نجم مانشستر سيتي بقيمة مالية تبلغ 137.1 مليون يورو .