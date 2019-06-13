بعد التعاقد مع كودجو.. العين يعد جماهيره بصفقات أخرى

أكد محمد عبيد حماد عضو مجلس إدارة شركة العين، أن النادي يسعى لإبرام صفقات أخرى وذلك عقب التعاقد مع المهاجم التوجولي لابا كودجو قادما من نهضة بركان المغربي.



واعتبر سعادة محمد عبيد “حماد”، أن المهاجم “الدولي” التوجولي لابا كودجو، إضافة مهمة لقوة “الزعيم” الهجومية، وقد تم التعاقد معه بناءً على رغبة المدرب بالتوافق مع إدارة شركة كرة القدم بعقد يمتد لثلاثة مواسم.



وأوضح “حماد” أن الأمر الجيد بالنسبة للعين هو حسم ملف اللاعبين الأجانب قبل الانتقال إلى مرحلة التحضيرات للموسم الجديد بالتجمع الداخلي وهناك خطوات أخرى مرتبطة بالتعاقدات المقررة مع لاعبين مواطنين ومقيمين والذين ينوي النادي ضمهم في الفترة الحالية لتعزيز صفوف الفريق وتحقيق طموح الجماهير الوفية.



وأشار “حماد” إلى أن العين يسعى لضم لاعبين مواطنين حسب المراكز المحددة من قبل الجهاز الفني وذلك بعد أن أنهى ملف تعاقداته مع الأجانب، وكشف في الوقت ذاته عن مؤشرات إيجابية مرتبطة بخصوص تجديد عقود بعض اللاعبين من أبناء النادي