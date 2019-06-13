أرسنال يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، أن نادي آرسنال يقترب من إبرام أول صفقة صيفية للجانرز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن آرسنال اقترب بقوة من إتمام التعاقد مع الحارس الألماني ماركوس سوبيرت، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع دينامو دريسدين.



ويبحث آرسنال عن التعاقد مع حارس جديد في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تأكد رحيل المخضرم بيتر تشيك، بالإضافة إلى عدم رغبة ديفيد أوسبينا في العودة إلى الجانرز.



وتعد صفقة سوبيرت المجانية مثالية لآرسنال، لا سيما أن الميزانية المخصصة للجانرز في الميركاتو الصيفي المقبل تبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.



يذكر أن آرسنال أنهى موسم 2018-2019 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أنه سيلعب ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.