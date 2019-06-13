الأهلي يكشف حقيقة عرضه لضم لاعب المصري البورسعيدي

يعرض بالمجان.. إقبال كثيف على سينما الجمهورية بكفر الشيخ لمشاهدة فيلم "الممر"

شهدت سينما الجمهورية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إقبالًا كثيفًا من قبل الجمهور وخاصةً من الشباب، لمشاهدة فيلم "الممر"، والذى يُعرض لأول مرة بالمجان لأهالى المحافظة. واحتشد الجمهور الذين جاءوا من ...