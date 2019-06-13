الأهلي يكشف حقيقة عرضه لضم لاعب المصري البورسعيدي
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع إسلام عيسى نجم المصري البورسعيدى ردا على ما ذكره مسئولو المصري بشأن وجود عرض رسمي من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب.
أكد مصدر داخل النادي الأهلي أنه لا صحة لما تردد حول وجود مفاوضات مع إسلام عيسى نجم المصري البورسعيدى ردا على ما ذكره مسئولو المصري بشأن وجود عرض رسمي من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب.
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