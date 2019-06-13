القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
مصر
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:48 م

مجلس الوزراء يستعرض منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

مجلس الوزراء يستعرض
محمد إبراهيم
dostor.org/2666983

استعرض مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعيّ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة
من خلال عرض خرائط برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الاقل دخلًا والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية في الاقتصاد القومي.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال اجتماع المجلس استعراض بعض المحددات والإجراءات التي سيتم من خلالها تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية، من بينها تطوير وتحديث شامل للخدمات الأساسية التي يحصل عليھا المواطن، ومراعاة التوزيع الجغرافي لمنظومة الخدمات العامة لتمكين كافة المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي، إلى جانب التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الطبقات الأوْلى بالرعاية، مع تطوير نظم الاستهداف لهذه البرامج الحالية.

وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع أيضًا الإشارة إلى أنه سيتم توفير حيز مالي يسمح بالإنفاق المتزايد على التنمية البشرية وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، إلى جانب العمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل، باعتبارهما خط الدفاع الأول لمحاربة الفقر وتحسين الدخول.

وأضاف المتحدث الرسميّ لمجلس الوزراء: تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن أولويات الحكومة حول برامج الدعم خلال العام المالي 2019-2020 تتركز في زيادة دعم صناديق المعاشات التأمينية بنسبة 19% مقارنة بالعامين الماليين الماضيين: 20172018 و20182019، وكذا زيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة " والمعاشات التضامنية بنسبة 6%، وزيادة دعم توصيل الغاز للمنازل بنسبة 192%، فضلا عن زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 41%، وزيادة دعم برنامج الإسكان الاجتماعي بنسبة 53%، إضافة إلى زيادة دعم تنشيط الصادرات بنسبة 50%.

وقال المستشار نادر سعد: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن وزارة المالية تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات عن طريق وضع نظام تأميني موحد لجميع المواطنين يساعد على تحسين المعاشات والأجور التأمينية يستھدف تحقيق العدالة بين أطراف المنظومة، على أن يكون ممولًا ذاتيًا وقادرًا على الاستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة بصورة دورية.
وخلال الاجتماع تمت الإشارة كذلك إلى أنه من المتوقع أن تشهد مخصصات مساعدات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة خلال العامين القادمين (2020-2021 و2021-2022 ) حالة من الاستقرار وذلك نظرا لما يتم حاليًا من العمل على تنقية لقاعدة بيانات المستفيدين الحاليين وتحسين آليات الاستهداف وحذف غير المستحقين.

وأضاف أنه تمت الإشارة كذلك خلال الاجتماع إلى أن مشروع موازنة 20192020 يشهد استمرار ارتفاع مخصصات دعم الصحة، مما يعد انعكاسا واضحا لرؤية الحكومة في الفترة القادمة المتمثلة في بدء تطبيق قانون نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذي يهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين على مدار 6 مراحل، ومكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، وعلاج المواطنين على نفقة الدولة؛ حيث تستهدف الحكومة ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة.

وفيما يخص زيادة دعم السلع التموينية، تم التنويه إلى أن الدعم شهد خلال الفترة من عام 2010-2011 وحتى حلول عام 2018-2019 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصل هذا الدعم في عام 2015-2016 إلى حوالي 38 مليار جنيه؛ نتيجة زيادة عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز بنحو 3 ملايين مواطن ليصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المنظومة إلى نحو 70 مليون مواطن، وفي العام المالي 2016-2017 قامت الحكومة بزيادة مخصصات الفرد من دعم البطاقة التموينية بنسبة 20% من 15 إلى 18 جنيهًا للفرد شهريًا، وتقدر أعداد المستفيدين بنحو 69 مليون مستفيد من منظومة دعم السلع الغذائية ونحو 82 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز والنقاط ودقيق المستودعات، وبلغ دعم السلع التموينية 89،000.0 مليون جنيه بمشروع موازنة 2019-2020 مقارنة بـ 63،015.3 مليون جنيه في العام المالي 2017-2018 بنسبة زيادة قدرها 41%.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ يومين

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ يومين

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

منذ 4 أيام

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ 4 أيام

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

منذ 5 أيام

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

الآن

"خطة البرلمان" تكشف توصياتها في 3 قطاعات بالموازنة الجديدة

رسميًا.. إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

إجراءات عاجلة لـ"الآثار" لوقف بيع 32 قطعة‏ بلندن بينها رأس توت عنخ آمون

البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتفقد 100 مليون جنيه عند الإغلاق

ads
ads
الأكثر قراءة

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية والتشكيل المتوقع

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

ألبومات الصور

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

يعرض بالمجان.. إقبال كثيف على سينما الجمهورية بكفر الشيخ لمشاهدة فيلم "الممر"

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

رياضة

سانت لويس يرفع "كأس ستانلي" لأول مرة في تاريخه

بعد التعاقد مع كودجو.. العين يعد جماهيره بصفقات أخرى

أرسنال يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية والتشكيل المتوقع

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

الرئيس نيوز

"أبو الغيط" أمام مجلس الأمن: التطورات الخطيرة في الخليج تستدعي تحركا أمميا

هبوط فاتورة استيراد الوقود لأقل مستوياتها بـ 2.6 مليار دولار

"البنتاجون": إيران "قد تكون" وراء الهجوم على ناقلتي النفط

وزير الري: إنشاء ممر "فيكتوريا- المتوسط" سيحقق التنمية والازدهار لشعوب أفريقيا

السبت.. "المواد النووية" تبدأ التشغيل التجريبى لاستخراج مكونات "الرمال السوداء" في رشيد

كشكول

رسميًا.. طب الأزهر تعلن وقف التعامل مع طلاب الدراسات العليا

التعليم تستعين بخبير خطوط لمعرفة كراسة "طالبة الصفر" بالمنيا

جامعة الأزهر تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني

محافظ أسوان يعتمد 210 درجة للقبول بالثانوية العامة

بالصور.. افتتاح معرض "انتشار" بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

كوخ تفاعلي بقرية صينية يتأقلم مع درجات الحرارة

ملك هولندا يفتتح مزرعة للذباب والحشرات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة عن كيفية التغلب على سيل السكر في المشروبات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎