الخارجية العراقية تدين استهداف مطار أبها السعودي وناقلتين في خليج عمان

أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار أبها المدني في المملكة العربية السعودية، وما تعرضت له الناقلتان اللتان ابحرت احداهما من السعودية والاخرى من الامارات العربية المتحدة.



وذكر بيان لوزارة الخارجية وزع عصر اليوم أن وزارة الخارجية "تؤكد الموقف العراقي بالوقوف ضد أي اعتداء ورفض التصعيد في المنطقة، والدعوة إلى حل الازمات بالطرق السلمية، ورفض أسلوب تجويع الشعوب والمس بأمنها والتدخل في شؤونها واعتماد القوة العسكرية، واللجوء إلى طاولة الحوار التي لا بديل لها لإحلال الأمن والاستقرار في منطقتنا".



وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أمس الأربعاء أن 26 مدنيا، بينهم ثلاث نساء وطفلان، أصيبوا من جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مشيرا إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.



وتعرضت ناقلتا نفط لأضرار اليوم الخميس جراء ما وصف بأنه هجوم استهدفهما في خليج عمان، في أحدث الحوادث التي شهدتها المنطقة وسط تصاعد التوتر الإقليمي مع إيران.



وركزت الشركتان على سلامة أطقمهما والأضرار التي لحقت بهما،وكانت إيران أعلنت في وقت سابق أنه جرى إنقاذ 44 بحارا من ناقلتي النفط.