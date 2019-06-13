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الخميس 13/يونيو/2019 - 05:45 م

الجيش اليمني يحقق تقدما نوعيا شرق تعز

الجيش اليمني يحقق
أ ش أ
dostor.org/2666976

حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية تقدما جديدا في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

و ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت"، اليوم الخميس - أن قوات الجيش تمكنت من التقدم الكبير والنوعي باتجاه منقطة باهر، بعد السيطرة على تباب إستراتيجية "تبه دوينه" والتباب المجاورة في مديرية ماوية شرق المحافظة.

وخاضت قوات الجيش معارك عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة مع ميلشيا الحوثي، التي يفر عناصرها باتجاه الباهر.

واستخدمت قوات الجيش خلال المواجهات كافة أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي، وتدمير أسلحة وأطقم للميلشيا.

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