الأردن يستضيف كأس السوبر العربي لكرة اليد

كشف الاتحاد الأردني لكرة اليد، عن جاهزيته التامة لاستضافة بطولة الأندية العربية الـ35 للرجال والـ4 للسيدات، وتستضيفهما العاصمة عمان خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين.



وتستضيف العاصمة عمان مباراة كأس السوبر العربي التي تجمع بين فريقي الترجي التونسي والغرافة القطري يوم 22 سبتمبر المقبل.



وأشار الدكتور تيسير المنسي، رئيس الاتحاد الأردني، إلى أن ثقة الاتحاد العربي بمنح الأردن حق استضافة هذه البطولات العربية الكبيرة يدلل على إيمانه بقدرات الاتحاد الأردني.



وأشاد المنسي خلال توقيع استضافة الأردن للبطولة العربية، اليوم الخميس، بمساعي الاتحاد العربي لتطوير كرة اليد في البلدان العربية.



من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العربي عبدالله عليان، ثقته بقدرات الاتحاد الأردني على نجاحه في استضافة البطولات العربية المنتظرة متمنيًا لهم التوفيق.



واطلع وفد الاتحاد العربي على التحضيرات الإدارية والفنية لاستضافة البطولتين ومباراة كأس السوبر، حيث تم اعتماد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لاستضافة المنافسات البطولة ومباراة كأس السوبر.

