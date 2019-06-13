هامبورج يعتزم تفكيك ساعة ملعبه التاريخية

يعتزم نادي هامبورج، الذي يلعب حاليا في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم، تفكيك ساعة الاستاد التاريخية الخاصة به في الشهر المقبل.



وبعد حفل موسيقي سيقام بملعب (فولكس بارك ستاديون) في الشهر القادم، سيتم تفكيك الساعة التي تم تسجيلها بعد عدد السنوات والأيام والدقائق التي لعبها نادي هامبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني منذ تواجده فيها عام 1963.



وقال بيرند هوفمان رئيس مجلس إدارة النادي، "نريد أن نتطلع إلى المستقبل، المظهر الثابت في مرآة الرؤية الخلفية لا يساعد".



تمتعت الساعة الرقمية بمكانة مقدسة لدى جماهير هامبورج، كتذكير بأن هامبورج كان العضو المؤسس الوحيد في الدوري الألماني (بوندسليجا) الذي لم يهبط للدرجة الثانية قط.



وتغير كل شيء في العام الماضي، عندما هبط النادي لدوري الدرجة الثانية بعد 54 عاما و261 و36 دقيقة وثانيتين.



وأصبحت الساعة تذكيرا حزينا لأمجاد الماضي للفريق الذي توج بكأس الأندية الأوروبية لأبطال الدوري عام 1983، حيث يعرض الآن الوقت الخاص بتأسيس النادي في 29 سبتمبر عام 1887.



وتم الترحيب بالقرار على نطاق واسع من قبل جماهير هامبورج، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الخميس.