عقبة جديدة تعرقل رحيل نجم نابولي إلى الصين

كشفت كاترين كيرخوفس، زوجة البلجيكي درايس ميرتينز، مهاجم نابولي الإيطالي، عن سر رغبة اللاعب في الرحيل إلى الصين.



وكان ميرتينز قريبًا من الرحيل عن صفوف نابولي في سوق الانتقالات الشتوي الماضي، لاسيما وأن عقده مع فريق الجنوب، يمتد لموسم واحد فقط.



وقال كاترين، في تصريحات أبرزتها صحيفة "كوريري ديللو سبورت": "أخبرني درايس أنه من خلال اللعب لعام أو عامين في الصين، والقيام ببعض التضحيات، فيمكن لنا أن نؤمن مستقبل أحفادنا ماليًا".



وأضافت: "لكننا سنستغني أيضًا عن السعادة، نحن نحب الشمس والمناظر الطبيعية، هذه السنة يمكن أن تكون طويلة وتدمر كل شيء".



وتابعت زوجة اللاعب البلجيكي "ليس لدي أي شيء ضد من يقبلون مثل هذه العروض أو المغامرات، لكن لحسن الحظ، أنا من فزت بمناقشتي معه وأقنعته".



وحول إمكانية اللعب في الإمارات، قالت: "لا، لم أتمكن من الذهاب إلى هناك والعيش أيضًا، لكن هذه ليست دعوة للأندية المهتمة بضم ميرتينز لعرض رواتب أعلى".