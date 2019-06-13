احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

عثر أطباء على أكثر من 100 كرة تابيوكا صغيرة في جسم مراهقة في الصين، أدمنت تناول مشروب آسيوي شهير يُدعى "ِشاي الفقاعة".



ونقلت الفتاة إلى المستشفى من قبل والديها في شرق الصين، بعد إصابتها بإمساك على مدى 5 أيام.

وقال الأطباء إن الفتاة شياو شين فشلت في هضم كرات التابيوكا التي تصاحب هذا الشاي، وفق ديلي ميل البريطانية.



وذكرت وسائل إعلام محلية، أن شياو شين من عشاق "شاي الفقاعة" وهو مشروب شائع في شرق آسيا، ويتكون من الشاي والحليب والعشرات من كرات التابيوكا، المعروفة أيضًا باسم "اللؤلؤ" أو "البوبا"، المصنوعة من نشاء التابيوكا، المستخرج من الجذور الجافة لنبات الكاسافا الأصلي في أمريكا الجنوبية. ويُباع كوب الشاي عادة بنحو 10 يوان (1.5 دولار).

