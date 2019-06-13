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الخميس 13/يونيو/2019 - 05:36 م

كأس العالم للسيدات في فرنسا في طريقها لتحقيق رقم قياسي في عدد الجماهير

كأس العالم للسيدات
وكالات
dostor.org/2666961

أشارت دراسة نشرت اليوم الخميس أن أكثر من مليون ونصف مليون متفرج يتوقع حضورهم مباريات كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا حاليا، حيث تقترب البطولة من تحقيق مستويات جديدة في تنامي شعبية كرة القدم النسائية.

وأظهرت الدراسة التي أجراها موقع (كأس العالم للسيدات في أرقام) والذي يركز على استعراض المؤشرات والأرقام التي تقف وراء زيادة نمو وتطور كأس العالم للرجال والسيدات منذ 1991، أن الحضور الجماهيري قد يصل إلى مليون و716 ألف متفرج في 52 مباراة وهو رقم قياسي.

وكانت النسخة السابقة من البطولة والتي أقيمت في كندا قبل أربع سنوات شهدت حضور أكثر من 1.3 مليون متفرج.

وشهدت أول ستة أيام من البطولة توافد أكثر من 270 ألف متفرج لحضور المباريات وكان من بينها فوز الولايات المتحدة حاملة اللقب الكبير 13-صفر على تايلاند.

وكان ملعب بارك دي برينس في باريس والذي يسع 45 ألف متفرج ممتلئا عن آخره في مباراة الافتتاح الأسبوع الماضي والتي فازت فيها فرنسا صاحبة الضيافة 4-صفر على كوريا الجنوبية.

وشهدت البطولة تسجيل 44 هدفا في أول 15 مباراة بمتوسط ​​ثلاثة أهداف تقريبا في المباراة الواحدة وبذلك تكون البطولة على طريق تحطيم الرقم القياسي السابق في إجمالي عدد الأهداف والبالغ 146 هدفا في نسخة 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تضم فيها كأس العالم للسيدات 24 فريقا.

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