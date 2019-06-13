كوخ تفاعلي بقرية صينية يتأقلم مع درجات الحرارة

قام فريق من كلية الهندسة بجامعة تسينغهوا بقيادة البروفسور «ويجو شو» بابتكار كوخ قرية تفاعلي قابل للتشغيل في قرية شياهويوان الصينية، له أبواب تنغلق مع تدني درجات الحرارة إلى ما دون 16 درجة أو تزيد على 29 درجة مئوية.



ويعمل نظام هيدروليكي على فتح وإغلاق الأبواب، التي تتخذ شكل ثلاث صفائح في مركز الزوار، تبعًا لدرجات الحرارة في الخارج. كما يطلق النظام تلقائيًا إما نظام التدفئة أو التبريد.



وتستعد قرية شياهويوان في الصين بهضابها غير المرتفعة ومنحدراتها الشهيرة المكونة من الرواسب لاستقبال أفواج السياح القادمين لحضور مباريات الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022. وقد تم تصميم الكوخ على شكل مشابه للصخور ليعكس الأشكال الصلبة للجبال القريبة.



وأوضح أحد المهندسين بأن الكوخ بوصفه مركز استقبال وصالة مبيع أشياء تذكارية يمكن أن يكون كذلك مسرحًا لعرض الأعمال الضخمة.



ويتألف كوخ القرية التفاعلي القابل للتشغيل من 16 لوحًا أسمنتيًا مصنعًا مدعّمًا بالزجاج، يتصل عبر أنابيب من الستنلس ستيل. وتم خلق المظهر خارجي الترابي الصلب للكوخ عبر تغطية الصفائح بالتراب والعشب المرصوص، وهما المادتان اللتان تطغيان على طابع القرية وتساعدان على مزجها على نحو أفضل بمنظر الهضاب المحيطة.