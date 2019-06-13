القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
مصر
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:34 م

الشباب والرياضة: مدبولي راعيًا لمنحة ناصر للقيادة الإفريقية

الشباب والرياضة:
عمرو خان
dostor.org/2666959

أطلقت وزارة الشباب والرياضة منذ 5 أيام منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" برعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والقائم عليها مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والمنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019، بالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقي.

علي مدار خمسة أيام ماضية شهد برنامج المنحة عدة فعاليات متنوعة، شارك فيها الشباب الأفريقي قادة الوزارت والهيئات والمتاحف المصرية النقاشات وتبادل المعلومات في محاكاة فعلية بين أبناء القارة السمراء في أجيال مختلفة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي؛ تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلًا مشرفًا لشباب الدول الإفريقية، وايمانًا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلي تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

وتُعد المنحة إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021م، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والمؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة؛ بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.

اقرأ أيضًا
منذ يوم

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ يومين

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ يومين

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

منذ 4 أيام

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور

منذ 4 أيام

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا

منذ 5 أيام

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"

الآن

"خطة البرلمان" تكشف توصياتها في 3 قطاعات بالموازنة الجديدة

رسميًا.. إقرار تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

إجراءات عاجلة لـ"الآثار" لوقف بيع 32 قطعة‏ بلندن بينها رأس توت عنخ آمون

البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتفقد 100 مليون جنيه عند الإغلاق

ads
ads
الأكثر قراءة

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية والتشكيل المتوقع

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

ألبومات الصور

سكرتير عام كفر الشيخ يتفقد قرية محلة موسى فى زيارة مفاجئة‏

رئيس حي العجوزة يحث المواطنين للحفاظ على الشوارع نظيفة

يعرض بالمجان.. إقبال كثيف على سينما الجمهورية بكفر الشيخ لمشاهدة فيلم "الممر"

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

رياضة

سانت لويس يرفع "كأس ستانلي" لأول مرة في تاريخه

بعد التعاقد مع كودجو.. العين يعد جماهيره بصفقات أخرى

أرسنال يسعى للتعاقد مع حارس مرمى جديد

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهى الليلية لحماية سمعته الفنية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مصر وتنزانيا الودية والتشكيل المتوقع

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

الرئيس نيوز

هبوط فاتورة استيراد الوقود لأقل مستوياتها بـ 2.6 مليار دولار

"البنتاجون": إيران "قد تكون" وراء الهجوم على ناقلتي النفط

وزير الري: إنشاء ممر "فيكتوريا- المتوسط" سيحقق التنمية والازدهار لشعوب أفريقيا

السبت.. "المواد النووية" تبدأ التشغيل التجريبى لاستخراج مكونات "الرمال السوداء" في رشيد

"العسكري السوداني": لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

كشكول

رسميًا.. طب الأزهر تعلن وقف التعامل مع طلاب الدراسات العليا

التعليم تستعين بخبير خطوط لمعرفة كراسة "طالبة الصفر" بالمنيا

جامعة الأزهر تكشف موعد الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني

محافظ أسوان يعتمد 210 درجة للقبول بالثانوية العامة

بالصور.. افتتاح معرض "انتشار" بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

احذر.. شاي الفقاعة قد يدخلك المستشفى

كوخ تفاعلي بقرية صينية يتأقلم مع درجات الحرارة

ملك هولندا يفتتح مزرعة للذباب والحشرات

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

دراسة عن كيفية التغلب على سيل السكر في المشروبات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎