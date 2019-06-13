الشباب والرياضة: مدبولي راعيًا لمنحة ناصر للقيادة الإفريقية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة منذ 5 أيام منحة "ناصر للقيادة الإفريقية" برعاية مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والقائم عليها مكتب الشباب الإفريقي والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والمنعقدة خلال الفترة من 8 إلى 22 يونيو 2019، بالتعاون مع اتحاد الشباب الأفريقي.



علي مدار خمسة أيام ماضية شهد برنامج المنحة عدة فعاليات متنوعة، شارك فيها الشباب الأفريقي قادة الوزارت والهيئات والمتاحف المصرية النقاشات وتبادل المعلومات في محاكاة فعلية بين أبناء القارة السمراء في أجيال مختلفة.



ويأتي ذلك في إطار اهتمام ودعم الدولة للملف الإفريقي؛ تنفيذًا لما أعلنه رئيس الجمهورية خلال فعاليات منتدى شباب العالم والذي شهد تمثيلًا مشرفًا لشباب الدول الإفريقية، وايمانًا منها بدور الشباب الإفريقي وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلي تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.



وتُعد المنحة إحدى آليات تنفيذ مبادرة (1Million by2021) لتأهيل مليون شاب إفريقي بحلول عام 2021م، التي أطلقتها مفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية بالاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى نقل التجربة المصرية العريقة في بناء المؤسسات الوطنية، وخلق جيل جديد من القيادات التحويلية الإفريقية الشابة ذات الرؤية المتماشية مع توجهات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي والمؤمنة بخدمة أهداف الوحدة الإفريقية عن طريق التكامل، بالإضافة إلى إنشاء تجمع للقيادات الإفريقية الشابة الأكثر تأثيرًا على مستوى القارة؛ بالتدريب والمهارات اللازمة والرؤى الاستراتيجية.