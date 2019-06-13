حسنية أكادير المغربي يرفض استقالة رئيس النادي

عقد مجلس إدارة حسنية أكادير المغربي، اجتماعا طارئا، لدراسة استقالة الحبيب سيدينو، رئيس النادي، بسبب الأخبار التي راجت ضده، في الفترة الأخيرة.



وأكد أكادير في بيان له، أنه يرفض هذه الاستقالة جملة وتفصيلا، معلنا تضامنه اللا مشروط معه، للحفاظ على استمرار النادي في توهجه واستقراره.



وقرر أيضا التصدي للشائعات ومروجي الأخبار الزائفة.



ودعا مجلس الإدارة في بيانه، السلطات المحلية للالتفاف حول النادي ودعمه.



وكان الحبيب سيدينو قد اشتكى كثيرا، من غياب الدعم المالي الكافي لفريقه، وعدم قدرته على مجاراة باقي الأندية.



يشار إلى أن حسنية أكادير قدم موسما مميزا، وأنهى الدوري في المركز الثالث بـ 45 نقطة.

