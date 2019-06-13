رد مدرب المغرب على إشراك بوطيب بدلا من حمدالله

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، أن هزيمة فريقه أمام جامبيا بهدف دون رد خلال اللقاء الودي الذي أقيم أمس، لم تجعله قلقا قبل منافسات أمم إفريقيا 2019، خاصة أنه اعتاد على خسارة المباريات الودية قبل البطولات القارية الكُبرى.



وقال رينارد في تصريحات نقلتها صحيفة "المنتخب" المغربية إن فريقه وقع في أخطاء كثيرة خلال الشوط الأول، ولكن بمرور الوقت، بدأ لاعبوه الاستحواذ والسيطرة على مُجريات الأمور.



وأشار رينارد إلى أن النتائج في المباريات الودية لا تهمه، فالأهم هو الحفاظ على التركيز خاصة أن كل مباراة تختلف عن الأخرى.



وتطرق رينارد للحديث عن أسباب دفعه بخالد بوطيب مهاجم الزمالك رغم وجود عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي المتوج بلقب هداف دوري الأمير محمد بن سلمان، إذ قال المدرب الفرنسي: "الجميع سيحصل على فرصته، وهناك العديد من المباريات المقبلة، الأنسب للخطة التي نلعب بها سيتم الدفع به".



جدير بالذكر أن رينارد تعرض لانتقادات واسعة بسبب اعتماده على بوطيب الذي لم يقدم المطلوب منه بالشكل الأمثل، ولم يهدد مرمى جامبيا خلال الدقائق التي لعبها في المباراة.