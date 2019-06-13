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رياضة
الخميس 13/يونيو/2019 - 04:36 م

إدين هازارد يجري الكشف الطبي في ريال مدريد

إدين هازارد يجري
أ ش أ
dostor.org/2666847

وصل الدولي البلجيكي، إدين هازارد، لإجراء الكشف الطبي بنادي ريال مدريد الإسباني قبيل تقديمه مساء اليوم الخميس بعدما أكمل انتقاله للميرينجي قادما من تشيلسي الإنجليزي بصفقة بلغت قيمتها 150 مليون جنيه استرليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هازارد سيجري تقديمه أمام أنصار الفريق المدريدي بملعب "سانتياجو بيرنابيو" ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا أيضا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد توقعت بأن الريال يخطط لمراسم استقبال هازارد تفوق تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2009 والذي حضره 70 ألف مشجع.

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