«المطرود» ينضم لقائمة المنتخب الجزائري للمشاركة في أمم إفريقيا 2019

التحق مهاجم مونبلييه الفرنسي أندي ديلور رسميا بالمنتخب الجزائري، بعدما تم استدعاؤه لتعويض متوسط الميدان المطرود هاريس بلقبلة.



وأرسل الاتحاد الجزائري تذكرة سفرة لديلور من أجل اللحاق أمسية اليوم بمعسكر الفريق في العاصمة القطرية الدوحة، بعد حصوله على الجنسية الجزائرية، بعدما أبدى رغبة كبيرة في تمثيل الخضر.



وحقق هداف مونبلييه حلمه بالمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا مع "الأفناك"، حيث سيكون ضمن القائمة مكان بلقبلة الذي تم طرده بعد فضيحة "الفيديو غير الأخلاقي".



ويتواجد المنتخب الجزائري في معسكر مغلق بالعاصمة القطرية الدوحة، تتخله وديتين ضد بوروندي ومالي تحسبا لنهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة بمصر.