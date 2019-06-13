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الخميس 13/يونيو/2019 - 04:34 م

الجهاد الإسلامي: مصر تضغط على إسرائيل لإلزامها بتفاهمات التهدئة بغزة

الجهاد الإسلامي:
سارة الشلقاني
dostor.org/2666844

قال نفاذ عزام عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، اليوم الخميس، إن التواصل مع مصر مستمر، للضغط على الاحتلال من أجل إلزامه بتنفيذ تفاهمات التهدئة، مؤكدًا أن جهود القاهرة لم تتوقف في هذا الشأن.

وأضاف، في تصريحات لصحيفة "دنيا الوطن" الفلسطينية،: "ننتظر الجهود المصرية، ونتصور أن المسؤولين المصريين سيضاعفون من جهودهم لالزام اسرائيل لتنفيذ تعهداتها، والتخفيف من معاناة أبناء شعبنا بشكل عام".

وأوضح أن أن هناك بنود تم تنفيذها، بينما هناك بنود أخرى لم تزال عالقة، مشيرًا إلى أن التفاهمات متبدلة، وأن المقاومة نفذت ما كان عليها.

وشن سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، قصفًا على هدفين تابعين للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، دون أن وقوع إصابات، بزعم الرد على صاروخ أطلق من القطاع على تجاه المستوطنات الإسرائيلي في الغلاف.

وقال رونين مانليس المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات "نيريم"، في مجمع أشكول الاستيطاني، فيما تصدت له بطاريات القبة الصاروخية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

ويعد هذا القصف هو الأول من نوعه منذ نحو أكثر من شهر، بعد التصعيد الذي اندلع بين تل أبيب وفصائل المقاومة أوائل شهر مايو الماضي.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي إغلاق بحر غزة بشكل كامل، وفرض طوقا بحريًا عليه،ة ومنع عمل صيادي القطاع بشكل كامل، حتى إشعار آخر، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة، التي تسببت في نحو 8 حرائق في يوم واحد، حسبما بثت الإذاعة الإسرائيلية.

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