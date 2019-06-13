غارات جوية تستهدف مواقع مليشيا الحوثي في صنعاء

استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الخميس، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء.



وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية في منطقة الصباحة غربي العاصمة.



كما قصفت المقاتلات بعدة غارات جوية مواقع للمليشيا في معسكر الصيانة شمالي العاصمة، فيما استهدفت بغارات أخرى مواقع المليشيا في جبل نقم شرقي العاصمة.

في السياق نفسه، استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي، جنوبي محافظة ذمار.