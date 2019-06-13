واشنطن: نقيّم الموقف بعد هجوم بحر عمان

أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "اطّلع" على حادثة بحر عمان، مؤكدا أن واشنطن "تقدم المساعدة وتواصل تقييم الوضع".



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب "على الهجوم على الناقلتين في بحر عمان".



وأضافت: "الحكومة الأمريكية تقدم المساعدة وستواصل تقييم الموقف"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.



وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر عُمان، قد تعرضتا الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصاروخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.



وبدأ الأمر صباح الخميس، عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي "الحذر الشديد"، وذكرت المجموعة أنها تجري تحقيقًا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".



وإلى جانب البحرية البريطانية، قالت البحرية الأمريكية إنها على علم بوقوع الهجوم، الذي وقع على بعد 14 ميلا بحريا عن إيران.



وقال الأسطول الأمريكي الخامس إنه تلقى نداءي استغاثة في خليج عُمان، مؤكدًا أن القوات الأمريكية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.



ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسئولين في البحرية الأمريكية قولهم إن ناقلتي النفط تعرضتا لأضرار نتيجة "هجوم محتمل".