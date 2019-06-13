العدل الكونغولي: مشاركتنا في المنتدى الإفريقي تعزز مكافحة الفساد

أكد انجى ايمي بينيجا وزير العدل الكونغولي أن مشاركتنا في المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد والذي يجمع الدول الإفريقية من أجل محاربة الفساد تلك الآفة التي تواجه دولنا، تتيح لنا تعزيز مكافحة الفساد في بلادنا.



وقال وزير العدل الكونغولي - في تصريح له لقناة النيل الإخبارية اليوم الخميس، على هامش مشاركته في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والمنعقد في شرم الشيخ - إن إفريقيا اليوم تندرج في ديناميكية عالمية والتي أطلقتها الأمم المتحدة من خلال العديد من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ومن خلال الاتحاد الإفريقي، والتي تسمح للدول الإفريقية بتطبيق قوانين وخلق إطارات قانونية من أجل محاربة الفساد، وتقوم معظم الدول الإفريقية بإجراءات وتعديلات تشريعية من أجل التكيف مع تلك الاتفاقيات ومحاربة الفساد.



وأضاف أن بلاده "الكونغو" تتمتع بالإرادة السياسية اللازمة لمحاربة الفساد، مبينًا أنه تم إجراء إصلاحات قانونية في عام 2009 كما قامت الحكومة بتقديم اقتراح للبرلمان بإصدار قانون لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وكل تلك القوانين سمحت لنا بإقامة مرصد لمكافحة الفساد وفي عام 2019 قام البرلمان بإنشاء هيئة مستقلة لمحاربة الفساد، كما تم وضع آليات لمكافحة الفساد تأخذ برأي المواطنين.



وتابع "نحن نواكب التقدم في الدول الأخرى بشأن مكافحة الفساد"، مشيدًا بالنموذج المصري في مكافحة الفساد والذي حاز على إعجاب الدول الإفريقية، قائلًا "إن النموذج المصري في مكافحة الفساد مرجعية بالنسبة لنا وهو نموذج جديد وسوف نعرضه على المسئولين في بلادنا للاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة الجهود التي تبذلها الأكاديمية الوطنية لمحاربة الفساد".



وفي ختام تصريحاته، قال الوزير "علينا مساندة القيادة السياسية المصرية في مكافحة الفساد وإجراء الإصلاحات القضائية ووضع إجراءات فعالة من أجل قمع كل الآثار المترتبة على الفساد بشكل صارم".

