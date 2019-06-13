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الخميس 13/يونيو/2019 - 04:25 م

غرفة السياحة تبحث وضع "دار الكتب " ضمن المزارات

غرفة السياحة تبحث
رامى حسين
dostor.org/2666828

اقترحت غرفة شركات السياحة على جموع الشركات بوضع مبنى دار الكتب والوثائق بباب الخلق ضمن قائمة المزارات السیاحیة لبرنامج السياحى وذلك لتحقیق الأستفادة الممكنة من تنوع وتعدد المزارات السیاحیة بالقاھرة.

واشارت الغرفة فى منشور عمم على جموع الشركات ان وزارة الثقافة قد قامت بافتتاح وتأھیل دار الكتــب والوثائق بباب الخلق بعد عمل الصیانة للمبنى التاریخى واعادتة لحالتة الأصلیة مما يشجع السائحين على زياراتة.

واوضحت ان مبنى دار الكتب والوثائق یحتوى على مقتنیات وصالة عرض متحفى تضم مجموعة من المخطوطات والمسكوكات والبردیات واللوحــــات الفنیــة وایضا البومات ووثائق تاریخیـــــة والذى لھ الأثرفى جذب السائحیــن والباحثــــــین والدارسین من خارج البلاد وداخلھا.

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