حسام السعيد: تتبع الأموال المهربة لا يخلو من الصعوبات

قال المستشار حسام السعيد رئيس جهاز شئون الكسب غير المشروع إن مجهودات الأجهزة القضائية المصرية في هذا المجال أسفرت عن استصدار قرار من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 21 مارس 2011 متضمنا أسماء 19 شخصا تم تجميد أموالهم في دول الاتحاد الأوروبي وقد تم تجديد هذا القرار سنويا منذ ذلك التاريخ حتى الآن، كما صدر قرار بالتجميد من دولة سويسرا بتاريخ 14 فبراير 2011 بشأن أسماء 14 شخصا من أسماء المتهمين المسئولين السابقين وأفراد اسرهم.



كما أسفرت الجهود المصرية عن إنشأء السلطات البريطانية فريق عمل خاصا من أجل إنجاز الإجراءات الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المرسلة إلى السلطات البريطانية، حيث تم عقد عدة لقاءات ثنائية بين السلطات في الدولتين نتج عنها إبرام مذكرة تفاهم في 4 يوليو 2014 بمقتضاها التزمت السلطات البريطانية بتوفير كافة المعلومات القانونية والمالية التي تتوصل إليها من خلال مؤسساتها المالية لاستخدامها في إعادة الأموال المنهوبة إلى مصر.



وعن الصعوبات التي تواجه تتبع الأموال المهربة، قال "السعيد" إن تتبع الأموال المهربة لا يخلو أبدا من الصعوبات البالغة الناجمة عن طبيعة جرائم الفساد وتطورها في الوقت الحالي لتنوع سبل ارتكابها واختلاف أشخاص مرتكبيها وستر بعض الجهات والمؤسسات الكشف عن مصدر التدفقات المالية الضخمة التي تتلقاها وتداخل واختلاط جانب منها باقتصاديات بعض الدول فضلا عن تباين الأنظمة التشريعية فيما بينها.



ودعا إلي دراسة إنشاء لجنة خبراء من جميع الدول الأفريقية تكون مهمتها العمل على وضع دليل استرشادي لدول القارة لاستعراض أفضل الممارسات في شأن تنفيذ بنود الاتفاقية الأفريقية من حيث التجريم واسترداد العوائد وتسليم المجرمين والتعاون الدولي وكيفية إعداد طلبات المساعدة القضائية وتبادل المعلومات على غرار الدليل الاسترشادي الصادر عن الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ودراسة جدوى إنشاء آلية يمكن لدول القارة الالتجاء إليها بشأن أي نزاع ينشأ بينها بخصوص تجميد واسترداد الموجودات المتحصلة من عوائد الفساد على أن يكون الاتجاه إلى هذه الآلية اختياريا بالاتفاق بين الدولتين أو الدول التي ينشأ بينها اختلاف بشأن تنفيذ بنود الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد.



كما دعا إلى عقد لقاءات دورية بين الجهات السلطات المعنية بمكافحة جرائم الفساد لاستعراض الجهود والتجارب العملية في نطاق تجميد ورد متحصلات جراء الفساد للإفادة منها وما طرأ عليها متن سلبيات لتداركها وتلافيها.



وأكد السعيد أن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل بحسبانه أحد الأجهزة القضائية المعنية بتعقب الفاسدين والتحقيق معهم واسترداد ما نهبوه من أموال نرحب دوما بالتواصل مع جميع الأجهزة النظيرة في دول الاتحاد الأفريقي وعلى استعداد لترتيب لاستقبال المختصين من وفود العاملين والتضررين في مجال مكافحة الفساد للاطلاع على الأنظمة المعمول بها في نطاق مكافحة جرائم الكسب غير المشروع لتبادل الخبرات المكتسبة إلى طالبيها وذلك كله إعمالا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واتفاقية الاتحاد الأفريقى بمنع الفساد ومكافحته بأمل تحقيق تطلعات جميع نحو الانتصار في معركة مكافحة الفساد.