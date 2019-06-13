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رياضة
الخميس 13/يونيو/2019 - 04:23 م

درصاف القنطاوي تقود تحكيم مباراة في الدوري التونسي

درصاف القنطاوي تقود
وكالات
dostor.org/2666824

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعيين الحكمة درصاف القنطاوي لإدارة إحدى مباريات الدوري التونسي الممتاز، وذلك في سابقة تعد الأولى في مسابقات الدوري الأولى في تونس والمنطقة العربية.

وستتولى الحكمة الشابة إدارة مباراة الترجي التونسي والنادي البنزرتي المقررة بعد غد السبت في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من الدوري.

وسبق لدرصاف القنطاوي إدارة عدة مباريات على المستوى الأفريقي في كرة القدم النسائية لكن خطوتها الأولى في إدارة مباريات للرجال كانت في مايو 2017 حينما تولت إدارة مباراة الملعب التونسي وفريق جمعية جربة ضمن الجولة الختامية لدوري الدرجة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن وضع المرأة في تونس يعد الأكثر تحررا في المنطقة العربية، حيث تحظى بحقوق وتشريعات واسعة في القوانين المحلية.

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