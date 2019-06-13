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اقتصاد
الخميس 13/يونيو/2019 - 04:21 م

استقرار نسبي لأسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

استقرار نسبي لأسعار
أسامة الشندويلي
dostor.org/2666821

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات المسائية اليوم الخميس، بعدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وطبقًا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ليسجل 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، ليسجل 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي، سجل سعر الدولار 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، شهد سعر الدولار هدوءًا ملحوظًا، حيث سجل 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي اليوناني، فسجل سعر الدولار 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

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