مباحثات بحرينية يونانية حول تعزيز التعاون التجاري

استقبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بوزير خارجية جمهورية اليونان جورجيوس كاتروجالوس والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين، وأكد الحرص على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين انطلاقًا من العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين.





كما تم خلال الاجتماع استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية اليونانية، وسبل تعزيز آليات التعاون بينهما في كافة المجالات وبالأخص المجالات التجارية والسياحية والصناعية ذات العلاقة، في ظل وجود فرص عمل مشتركة في قطاعات واعدة كالتجارة والسياحة وريادة الأعمال للفئات الناشئة والنقل والشحن البحري وغيرها، إضافة إلى بحث القضايا موضع الاهتمام المشترك وأهمية تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لتنمية علاقات التعاون في مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.



من جانبه، أشاد جورجيوس كاتروجالوس بمسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وجمهورية اليونان، والتي تشهد نموًّا مستمرًّا، مؤكدا تطلع جمهورية اليونان إلى مزيد من التعاون مع مملكة البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

