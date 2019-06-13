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الخميس 13/يونيو/2019 - 04:21 م

استئناف تصوير "استدعاء ولي عمرو".. السبت (صور)

استئناف تصوير استدعاء
حسين الجندي
dostor.org/2666818

يستأنف فريق عمل فيلم "استدعاء ولي عمرو" تصوير مشاهد الفيلم، السبت المقبل، بإحدى القرى السياحية بـ"دهب" لمدة 4 أيام، حيث تم تصوير نحو 60% من مشاهد العمل والذي لم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.

وتدور أحداث العمل الذي يحمل العديد من الخطوط الدرامية في إطار لايت كوميدي اجتماعي، يسلط الضوء على بعض المشكلات التي تحدث في المدارس، ويتم تصوير الديكور الأساسي للفيلم في إحدى المدارس والذي يدور فيه نصف أحداث العمل.

"استدعاء ولي عمرو" بطولة حورية فرغلي، محمد عز، محمد لطفي، مي كساب، انتصار، صبري فواز، سماح أنور، أماني كمال، ايمان السيد، محمد يونس، كلوديا حنا، حمادة الليثي، محمد مرزبان، ندى بهجت، حمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والطفلة شهد، تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج شركة الفارس لمالكها وائل عامر، إخراج أحمد البدري.

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