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الخميس 13/يونيو/2019 - 04:20 م

التحري عن واقعة وفاة مسنة داخل شقتها بدار السلام

التحري عن واقعة وفاة
نجلاء رفاعي
dostor.org/2666814

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بتشريح جثة سيدة مسنة عثر عليها داخل شقتها، وندب فريق من الطب الشرعي؛ لإعداد تقرير حول سبب الواقعة، وكشف ملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، واستدعاء شهود العيان من جيران وأقارب المتوفية لسؤالهم حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليها "متسولة".

البداية، بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثر على جثة السيدة، وتم التحفظ عليها ونقلها إلى المستشفى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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