طفل يأكل 5 وجبات يوميًا لإنقاذ والده

حرص طفل صيني على تناول خمس وجبات يوميا، وذلك من أجل إنقاذ والده الذي يعاني حالة صحية صعبة.





ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، يعاني والد الطفل صاحب السبع سنوات، من مرض سرطان الدم "اللوكيميا"، ومع تدهور حالته بات في حاجة لنقل الدم.



وحتى يتمكن الوالد من قهر المرض، يحتاج لزراعة نخاع عظم، والطفل زيكوان هو الوحيد في العائلة الذي يلائم جسمه جسم والده المريض، وفق الأطباء.



ولكن لضمان سلامة الطفل خلال الجراحة، عليه أن يزيد من وزنه، بتناول المزيد من الطعام، وتحديدا كميات من الأرز واللحم.



ويحتاج زيكوان لأن يصبح وزنه 45 كيلوجراما، قبل التبرع.