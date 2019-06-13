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الخميس 13/يونيو/2019 - 04:17 م

"الري" تنظم قوافل لترشيد المياه بالإسماعيلية

الري تنظم قوافل لترشيد
وائل القمحاوى
dostor.org/2666809

نظمت اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي بوزارة الرى، ندوة اليوم الواحد بفرع المجلس القومي للمرأة بمدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، بحضور عضوات المجلس القومي ولفيف من منظمات المجتمع المدني وممثلي وزارات الصحة والسكان والبيئة والداخلية.

تناولت الندوة التعريف باستراتيجية اﻷربع تاءات والتأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة، وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه.

وأوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال قيام السيدات بالمجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية بمدينة القنطرة بنشر التوعية المائية بين مواطني القنطرة واﻹسماعيلية وبورسعيد وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية لدى بعض المواطنين وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان.

وتأتي الندوة في ضوء توجهات الدولة وجهودها الرامية إلى تفعيل دور المرأة المصرية وضمان مشاركتها بمختلف محاور التنمية المستدامة والتأكيد على أهمية هذا الدور في الحفاظ على قطرة المياه.

"الري" تنظم قوافل لترشيد المياه بالإسماعيلية
"الري" تنظم قوافل لترشيد المياه بالإسماعيلية
"الري" تنظم قوافل لترشيد المياه بالإسماعيلية
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