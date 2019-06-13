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تكنولوجيا
الخميس 13/يونيو/2019 - 04:16 م

استبدل هاتفك الحديث بهاتف قديم قابل للطي

استبدل هاتفك الحديث
وكالات
dostor.org/2666806

على الرغم من رواج الهواتف، بشكل كبير، في بداية الألفية الثالثة، وتمتعها بشعبية كبيرة حينها، فأصبحت الآن مثل القطع الأثرية.

لم يعد أحد يستخدم الهواتف المحمولة القابلة للطي، أو تتوفر في أي مكان، لذلك قررت شركة Frontier Communications لخدمات الإنترنت والهواتف، الاحتفال بالذكرى الـ30 لإطلاق أول هاتف قابل للطي، بدفع 1000 دولار أمريكي لشخص واحد، مقابل التخلي عن هاتفه الذكي الحديث، واستخدام هاتف قديم قابل للطي لمدة أسبوع.

وسيتعين على هذا الشخص تسجيل المدة التي يستغرقها في القيام بمهام بسيطة، مثل الرسائل النصية، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وعدد ساعات النوم التي يحصل عليها، وما إذا كانت إنتاجيته تزداد خلال التجربة، التي ستستغرق أسبوعا واحدًا.

وسيتم تزويد الفائز بـ"حقيبة" مصممة لتعويض بعض الميزات المفقودة في الهاتف القديم، حيث تحتوي على خريطة ورقية قديمة، لتحل محل نظام (GPS)، ودفتر هاتف للجيب، ومفكرة وقلم، وبعض الأقراص المدمجة من التسعينيات لاستبدال مشغل وسائط الهاتف الذكي.

وقالت شركة Frontier Communications إن أكثر من 30 ألف شخص قد اشتركوا في تحدي الهاتف الآخر، وفرصة ربح 1000 دولار حتى الآن، وكان الشرط الوحيد هو أن يكون المتقدمون أكبر من 18 عامًا، لكن المتقدمين الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أو المستعدين للتجربة عبر الفيديو سيحصلون على نقاط إضافية، بينما سيتم اختيار الفائز في 7 يوليو المقبل.

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