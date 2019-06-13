تشيلسي لن يجدد لكوفاسيتش

قررت إدارة تشيلسي الإنجليزي، إعادة الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش إلى صفوف فريقه ريال مدريد بعدما لعب الموسم الماضي مع البلوز على سبيل الإعارة.



صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، كشفت عن عدم وجود رغبة من جانب إدارة تشيلسي للحصول على خدمات الدولي الكرواتي بصورة نهائية.



وكان صاحب الـ25 عامًا قد انتقل إلى صفوف تشيلسي الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، لكن البند لن يتم تنفيذه.



ومن المفترض أن يكون الطريق متاحًا لنادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث يرغب مدربه الجديد أنطونيو كونتي في استعادة اللاعب مجددًا بعدما سبق وأن لعب في صفوف النيراتزوري في 2013 وحتى 2015.



وخاض ماتيو كوفاسيتش 51 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي، حيث لم ينجح لاعب الوسط في تسجيل أي هدف مكتفيًا بصناعة هدفين.