ننشر أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض

كشف مصدر قضائي عن أسماء المرشحين السبعة لرئاسة محكمة النقض "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، خلفًا للمستشار مجدي أبوالعلا، الذي تنتهي ولايته في يوليو المقبل؛ لبلوغه السن القانونية.



ومن المقرر إرسال أسماء المرشحين إلى رئيس الجمهورية، وهم: طه سيد علي قاسم، عاطف عبدالسميع علي فرج، حسن محمد حسين الصعيدي، عمر محمود بريك، عبدالله أمين محمود عصر، فتحي المصري بكر العربي، أحمد عبدالقوي حسن أيوب.



ومن المقرر أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيين رئيس جديد لمحكمة النقض، وفقًا لنص التعديل الجديد المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، على أن "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".