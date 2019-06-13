أجيري يعقد محاضرة فنية للاعبي المنتخب قبل مواجهة تنزانيا

عقد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، محاضرة فنية للاعبي المنتخب لشرح دور كل لاعب استعدادًا للمباراة الودية التي من المقرر أن تجمع بين المنتخب ونظيره التنزاني مساء اليوم الخميس، على ملعب برج العرب.



وأكد أجيري- خلال المحاضرة- على أهمية المباراة، رغم أنها تجربة ودية، مشيرا إلى أنه يسعى لاستغلال المباراة في الوقوف على مدى قدرة اللاعبين على تنفيذ فكره الخططي.



وفرض أجيري سياجًا من السرية على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة تنزانيا للحفاظ على حالة التركيز والحماس لدى لاعبي المنتخب.



في سياق متصل، سيطرت أجواء من الهدوء على مقر إقامة المنتخب في برج العرب، حيث يقيم لاعبو المنتخب في جانب منفصل عن نزلاء فندق الإقامة لتوفير أكبر قدر من التركيز.



ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها 21 يونيو الجاري ضمن فرق المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانب مصر كلا من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.