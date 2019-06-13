بوتين يصل قرغيزستان لحضور قمة منظمة شنجهاي للتعاون

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قرغيزستان، لحضور الاجتماع الـ19 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنجهاي للتعاون، المزمع عقده في العاصمة القرغيزية، بيشكيك، والذي سيستمر لمدة يومين.



ومن المقرر أن الرئيس الروسي سيبدأ زيارته بمحادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس قرغيزستان سورونباي جينبكوف، وعقب الاجتماعات سيحضر بوتين مأدبة غداء غير رسمية مع رؤساء وفود منظمة شنغهاي للتعاون الأخرى وحفل موسيقي.



وسيجري الرئيس الروسي محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، غدًا، ويلتقي في اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا.



وتضم منظمة شانجهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، كلا من روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلًا عن باكستان والهند، اللتين أصبحتا عضوين كاملين عام 2017، وتتخذ أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا وضع المراقب.