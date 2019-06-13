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فن
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:54 م

محمد الشرنوبى يضغط على شقيقته للتوقف عن الغناء فى الملاهي الليلية لحماية سمعته الفنية

المطرب محمد الشرنوبي
المطرب محمد الشرنوبي
الدستور
dostor.org/2666634

أسئلة كثيرة تدور في داخل أروقة الوسط الفني، على خلفية الحرب التي قرر المطرب الموهوب محمد الشرنوبي خوضها ضد شقيقته " ر"، التي تعمل منذ سنوات مطربة في الملاهي الليلية، الذى كان لا ينشغل به فى الماضى مثل باقى أفراد الأسرة، الذين يرون أن عملها "مطربة ملاهي ليلية" ليس عيبا، مادامت تؤدي عملها ضمن أضيق حدوده.

الشرنوبي، أزعجه، أنه في الوقت الذي بدأ فيه نجمه يسطع ويسيطر على أفيشات الأعمال الفنية ويُطلب في حفلات الـ"هاى كلاس" وما تبع ذلك من تطور كبير فى مستواه المادى، بات شبح عمل أخته يلاحقه من آن لآخر، ورأى أن في ذلك انتقاص لقدره.

الغريب أن الشرنوبي، بدلًا من أن يفيض من عطايا الله عليه، على شقيقته" ر" التي طالما كان مؤمن بموهبتها وصوتها، وينتج لها ألبوم أو حتى أغنية سينجل، أو يكفي مستلزماتها اليومية، إلا أنه بادرها بأن عملها في الملاهي لم يعد يناسبه وأنها توقفها بات أمرًا ضروريا.

الأخت، من جانبها رفضت، بحجة أنها تصرف على نفسها، ووضعت شرط أن يصرف عليها، مقابلا للرضوخ لطلبه بالتوقف، فهي ملزمة منه إلا أنه رفض.

القصة المثيرة إنتهت بلجؤ الأخت لأفراد أسرتها لإغاثته من جبروت الأخ، وهو ما استاجبوا له، خاصة أنها تتسم بالانضاط في عملها.

الأسرة رفضت ضغوط محمد الشرنوبى على شقيقته، وقالت له:" يعنى إنت لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا، يا أخى إيه الأنانية دي"، وأعلن الحرب على شقيقته "ر" اللى من لحمه ودمه، ورأسه وألف سيف يا تبطل غنا في الملاهى، ذوق..عافية لازم تبطل".

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