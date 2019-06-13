نقل فروم إلى العناية المركزة إثر حادث خطير

خضع المتسابق كريس فروم لجراحة لمدة 8 ساعات بعد تعرضه لكسور بالعظام، وقال فريقه إنيوس، اليوم الخميس، إنه سيبقى في العناية المركزة ليومين أو ثلاثة أيام، بعد حادث خطير بسباق دوفين سيحرمه من المشاركة في سباق فرنسا للدراجات.



وتعرض فروم الفائز بسباق فرنسا أربع مرات لكسور متعددة في الفخذ اليمني والمرفق والضلوع بعد اصطدامه بجدار وهو ينطلق بسرعة كبيرة في سباق دوفين، أمس الأربعاء.



وقال ديف بريلسفورد، رئيس فريق إنيوس، لصحيفة لادوفين ليبيري المحلية قبل انطلاق المرحلة الخامسة من السباق: "فروم في مستشفى في سانت إيتيين وخضع لجراحة استمرت ثماني ساعات".



وأضاف: "سيبقى في العناية المركزة ليومين أو ثلاثة أيام وبعدها سنرى متى يمكنه العودة للديار".



وتابع : "الطاقم الطبي بالمستشفى رائع. كانت الإصابات خطيرة جدا واحتاج لجراحة في أسرع وقت ممكن".



وأوضح بريلسفورد أنه لم يتحدث مع فروم لأنه "لا يزال غائبًا عن الوعي" وفي غياب فروم سيقود فريق إنيوس جيرينت توماس، حامل اللقب، والكولومبي إيجان بيرنال في سباق فرنسا الذي ينطلق في بروكسل في السادس من يوليو المقبل.