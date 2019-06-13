مدرب لايبزيج السابق ينضم لقائمة بدلاء ساري في تشيلسي

دخل المدير الفني رالف رانكيك مدرب لايبزيج السابق، ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق تشيلسي في الموسم الجديد في ظل اقتراب المدير الفني للبلوز ماوريسيو ساري من الرحيل.



وكشفت الصحف الأوروبية، صباح اليوم الخميس، عن رغبة نادي تشيلسي في إسناد المهمة الفنية لرالف رانكيك والذي سبق له العمل مع أندية لايبزيج وشالكة وهوفنهايم وهانوفر وشتوتجارت.



وتأتي تلك المفاوضات بعدما اقترب ساري من الرحيل عن تشيلسي، حيث ستكون وجهته المقبلة قيادة تدريب يوفنتوس بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية وإيطالية.



وشهدت الفترة الماضية دخول أكثر من مرشح لقيادة تشيلسي في الموسم الجديد، حيث يأتي من أبرزهم أسطورة الفريق السابق ومدرب ديربي كاونتي الحالي فرانك لامبارد.



ويستعد تشيلسي للموسم الجديد حيث سيخوض البلوز العديد من التحديات الصعبة مع البداية من خلال مواجهة مانشستر يونايتد في الأسبوع الأول بالبريميرليج، بجانب مواجهة ليفربول في كأس السوبر الأوروبي.



جدير بالذكر أن تشيلسي أنهى موسمه الماضي وهو في المركز الثالث برصيد 72 نقطة خلف كلًا من ليفربول صاحب المركز الثاني ومانشستر سيتي بطل الدوري في آخر نسختين.