الكرواتي بيليتش مديرًا فنيًا لوست بروميتش

أعلنت إدارة وست بروميتش الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، تعيين الكرواتي سلافين بيليتش مديرًا فنيًا لقيادة الفريق مع بداية الموسم المقبل.



لعب بيليتش لأندية هامرز وإيفرتون الإنجليزيين، وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي بعد تعيينه مديرًا فنيًا قال: "أنا سعيد بهذه الفرصة، نريد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".



بيليتش صاحب الـ50 عامًا، سبق له تدريب فريق الاتحاد السعودي، وست هام الإنجليزي، كمل درب المنتخب الكرواتي خلال الفترة بين 2006 و2012، حيث قادهم إلى ربع نهائي يورو 2008.



أطول فترة تدريبية للمدرب الكرواتي كانت في وست هام، حيث قاد الفريق خلال 109 مباراة في كل البطولات حقق الفوز في 42 مباراة، تعادل في 30 وخسر في 37.