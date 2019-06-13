"منظمة الأكاذيب".. فيلم وثائقى يفضح فساد "هيومان رايتس" على "إكسترا نيوز" غدًا

تستعد قناة "إكسترا نيوز"، غدًا الجمعة، لعرض الفيلم الوثائقي "منظمة الأكاذيب"، الذى يكشف تناقضات وزيف منظمة هيومن رايتس ووتش، وكيفية تحوّل مواقفها إلخدمة سياسات وأهداف معينة تُخدّم بدورها على مصالحها في دول المنطقة.



الفيلم الوثائقي يُذاع غدًا في الثامنة مساءً، ويفضح كذب المؤسسة وتجاهلها للانتهاكات الإنسانية التى تحدث بدول الغرب، وتركيزها فقط على قضايا مفبركة في الشرق الأوسط، للمتاجرة بها، فبدلًا من أن تُدافع المؤسسة على حقوق الإنسان، أصبحت تستغله كوسيلة للوصول إلى غايتها غير الشريفة.



وبعد عرض زيف المؤسسة الحقوقية، سيتم تقديم آراء بعض المحللين والمختصين للرد على أكاذيب المنظمة، وفضح أهدافها غير المعلنة من هذه التقارير التى تستهدف بها بعض الدول ومن بينها مصر، كما يتحدثون عن تاريخ المنظمة في تشويه الحقائق.

