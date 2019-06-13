الاتحاد الجزائرى لكرة القدم: إصابة آدم وناس غير خطيرة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أن الإصابة التي تعرض لاعب الوسط بالمنتخب الجزائري آدم وناس المحترف في نادي نابولي الإيطالي خلال تدريبات المنتخب، أمس الأربعاء، غير خطيرة.



وذكر الاتحاد الجزائري- في بيان اليوم- أن "الإصابة التي تعرض إليها وناس خفيفة، بعد احتكاكه بأحد الزملاء في التدريب"، مشيرًا إلى أن الفحص المبدئي من طبيب المنتخب أوضح أن إصابة اللاعب غير خطيرة غير أنه سيخضع لفحوصات معمقة لاحقا".



ويقيم المنتخب الجزائري حاليًا معسكر إعداد خارجي استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستبدأ بمصر يوم 21 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يصل الوفد الجزائرى إلى القاهرة يوم 18 يونيو الجاري على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.



ويخوض المنتخب الجزائري البطولة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا السنغال وكينيا وتنزانيا وتقام مبارياتها بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.