كلب مسعور يعقر طفلًا بالوادي الجديد

عقر كلب مسعور أحد المواطنين بقرية الموشية بمركز الداخلة بالوادي الجديد، في منطقة حساسة بجسده، وأحدث به إصابات بالغة وجروح وكدمات بمناطق متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم وتطعيمه ضد أنياب الكلاب الملوثة.



وتبين تعرض "محمد ج س"، 14 سنة، لعقر من كلب مسعور بأحد شوارع بقرية الموشية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الواقعة، ونقلت المصاب لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.



وجار تحرير مذكرة بالواقعة، وإخطار الجهات المسئولة والمعنية والإدارة البيطرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومة الكلاب الضالة والمسعورة الموجودة في شوارع وطرقات قرى ومدن الوادي الجديد.