قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم لا تخلو من المفاجآت

أعلنت الأجهزة الفنية لكافة المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل، قوائم لاعبيها لخوض المنافسات التي تقام أول مرة بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا تم تقسيمها على 6 مجموعات في مدن القاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.



وشهدت قوائم المنتخبات العديد من المفاجآت لجماهير وعشاق كرة القدم في القارة السمراء، حيث يغيب عن البطولة العديد من الأسماء اللامعة في المنتخبات المختلفة منها بسبب الإصابة أو الاختيارات الفني للمديرين الفنيين، ولكن هذا لن يؤثر بالطبع على قوة المنافسة بين الفرق المشاركة لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية رقم 32.



بداية بقائمة منتخب مصر التي تضم في حراسة المرمى: أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد الشناوي (الأهلي) - محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، وخط الدفاع: باهر المحمدي (الإسماعيلي) - أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز).



وفي خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - علي غزال (فيرينزي البرتغالي) - عمرو وردة (أتروميتس اليوناني) - نبيل عماد دونجا (بيراميدز) - محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - وليد سليمان (الأهلي)، وفي الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) - أحمد علي (المقاولون العرب).



ومن أبرز الغيابات عن قائمة المنتخب الفراعنة السداسي محمد هاني وعمرو السولية ورمضان صبحي من الأهلي ومحمود كهربا وعبدالله جمعة من الزمالك ومحمد عواد من الوحدة السعودي، وجميعهم لأسباب فنية للمدير الفني المكسيكي خافيير أجيري.



وضمت قائمة منتخب زيمبابوي في حراسة المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي – جنوب إفريقيا) – إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز – جنوب إفريقيا) – إلفيس تشيبيزيزي (باروكا – جنوب إفريقيا)، وفي الدفاع: جيمي دزينجال (باور ديناموز – زيمبابوي) - أليك موديمو (كيفن درويدز – ويلز) – تينايدج هاديبي (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – ديفاين لونجا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – رونالد بفومبيدزال (بلومنفنتين سيلتك – جنوب إفريقيا) – تينداي داريكوا (نوتينجام فورست).



وفي خط الوسط: داني فيري (جولدن أروز – جنوب إفريقيا) – مارشال مونتيسي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – مارفيلوس ناكامبا (كلوب بروج – بلجيكا) – تافادزوا كوتينيو (عزام – تنزانيا) – وفيدي كارورو (أمازولو – جنوب إفريقيا) - خاما بيليات (كايزر تشيفس – جنوب إفريقيا) – كوداكواشي ماهاشي (أورلاندو بايرتس – جنوب إفريقيا) – تالينت تشاوابيوا (أمازولو – جنوب إفريقيا) –– ثاباني كاموسوكو (يانج أفريكانز – تنزانيا)، وفي الهجوم: نولدج موسونا (أندرلخت – بلجيكا) - نياشا موشيكوي (داليان ييفانج – الصين) – إيفانز روسيكي (سوبر سبورت – جنوب إفريقيا) – تينوتيندا كادويري (لو هافر – فرنسا) – نوكس موتيزوا (جولدن أروز – جنوب إفريقيا).



وضمت قائمة الكونغو الديمقراطية في حراسة المرمى: لي ماتامبي (الأنصار السعودي) – بارفايت مانداندا (دينامو بوخارست الروماني) – أنتوني موسي (تشياسو السويسري)، وفي الدفاع: إيساما مبيكو (مازيمبي) – مارفيل بوكادي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مارسيل تيسيراند (فولفسبورج الألماني) – بوبو أونجيندا (بريمير دي أوجوستو) – نجوندا موزينجا (فيتا كلوب) – كريستيان لوينداما (جالاتا سراي التركي) – آرثر ماسواكو (وست هام يونايتد) – دجوما شاباني (فيتا كلوب).



وفي خط الوسط: تريسور مبوتو (مازيمبي) – شانسيل مبيمبا (بورتو البرتغالي) – يوسف مولومبو (كيلمارنوك الاسكتلندي) – جاك ماجوما (برمينجهام سيتي الإنجليزي) – بول جوزيه مبوكو (ستاندر دو لييج البلجيكي) - جيانيلي إمبولا (رايو فايكانو الإسباني)، وفي الهجوم: يانيك بولاسي (أندرلخت البلجيكي) – جوناثان بولينجي (أنتروب البلجيكي) – سيدريك باكامبو (بكين جوان الصيني) – إليا ميستشاك (مازيمبي) – بريت أسومبالونجا (ميدلسبره الإنجليزي).



وضمت قائمة منتخب أوغندا في حراسة المرمى: دينيس أونيانجو (صن داونز الجنوب إفريقي) – جمال سالم (الهلال السوداني) – روبرت أودونجكارا (أداما سيتي الإثيوبي)، وفي الدفاع: بيفيس موجابي (يوفيل تاون الإنجليزي) – نيكولاس وادادا (عزام التنزاني) – أواني تيموثي (كمبالا سيتي الأوغندي) – حسن واسوا (بلا ناد) – رونالد موكيبي (أوسترساند السويدي) – مرشد دجوكو (سيمبا التنزاني) – جودفري والسومبي (بلا ناد) – مويلمي إيزاك (فيكتوريا زيزكوف التشيكي) – جوسيب أوتشايا (مازيمبي الكونغولي).



وفي خط الوسط: تاديو لوانجا (فايبرز الأوغندي) – خالد أوتشو (تشيرتش هيل براثرز الهندي) – أبدول لومالا (سيريانسكا السويدي) – مايكل أزيرا (مونتريال الكندي) – فاروق ميا (جوريكا الكرواتي) – كيزيتو لواجا (شاختار الكازاخي) – كاتريجا ألان (ماريتزبرج الجنوب إفريقي) – إيمانويل أوكوي (سيمبا التنزاني)، وفي الهجوم: باتريك كادو (كمبالا سيتي الأوغندي) – ألان كيامبادي (كمبالا سيتي الأوغندي) – ديريك نسيبامبي (سموحة المصري).



وضمت قائمة منتخب نيجيريا في حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو (أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي) – إكيتشوكو إزينوا (كاتسينا يونايتد) – دانييل أكبي (كايزر تشيفز الجنوب الإفريقي)، وفي الدفاع: أولالوا أينا (تورينو الإيطالي) – عبد الله شيهو (بورصا سبور التركي) – تشيدوزي أوازييم (تشايكور ريزا سبور التركي) – ويليام تروست إكونج (أودينيزي الإيطالي) – ليون بالوجن (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – كينيث أوميرو (ليجانيس الإسباني) – جاميلو كولينز (بادربورن الألماني).



وفي خط الوسط: جون أوبي ميكيل (ميدلسبره الإنجليزي) – ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنجليزي) – أوجينيكارو إيتيبو (ستوك سيتي الإنجليزي) – جون أوجو (هابويل بير شيفا الإسرائيلي)، وفي الهجوم: أحمد موسى (النصر السعودي) – فيكتور أوسيمن (شارلروا البلجيكي) – موسيس سيمون (ليفانتي الإسباني) – أوديون إيجالو (شانجهاي شينهوا الصيني) – هنري أونيكورو (جالاتسراي التركي) – أليكس إيوبي (أرسنال الإنجليزي) – صامويل كالو (بوردو الفرنسي) – بول أونواتشو (ميدتيلاند الدنماركي) – – صامويل تشوكويزي (فياريال الإسباني).



وضمت قائمة منتخب غينيا في حراسة المرمى: نابي ياتارا (إكسلسيور الفرنسي) – ألي كيتا (أوسترسوند السويدي) – إبراهيم كوني (بو الفرنسي)، وفي الدفاع: إسياجا سيلا (تولوز الفرنسي) - بايساما سانكوه (كان الفرنسي) – عثمان سيديبيه (بيزييرس الفرنسي) – إرنست سيكا (نانسي الفرنسي) – سيمون فاليتيه (أينتراخت فرانكفورت الألماني) – فودي كامارا (أجاكسيو الفرنسي) – ميكايل ديرستام (خانثي اليوناني) – جوليان جانفيير (برينتفورد الإنجليزي).



وفي خط الوسط: نابي كيتا (ليفربول الإنجليزي) – بوباكار فوفانا (جاز ميتان ميدياس الروماني) – أمادو دياوارا (نابولي الإيطالي) – إبراهيما سيسيه (فولام الإنجليزي) – باي كامارا (هورويا)، وفي الهجوم: إبراهيما تراوري (بوروسيا مونشنجلادبخ الألماني) – فرانسوا كامانو (بوردو الفرنسي) – إدريسا سيلا (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي) – محمد ياتارا (أوكسير الفرنسي) – جوزيه كانتي (جيمناستيك الإسباني) – سوري كابا (إلتشي الإسباني) – بانجالي فودي كويتا (قاسم باشا التركي).



وضمت قائمة منتخب بوروندي في حراسة المرمى: جاستن نيكومانا (سوفاباكا الكيني) – جوناثان ناهيمانا (فيتال إف سي البوروندي) – ماك أرثر أرازاكا (لوساكا ديناموز الزامبي)، وفي خط الدفاع: موسى عمر (سوفاباكا الكيني) – كريستوفر ناجويرا (أمورا البرتغالي) – عبد الكريم نيزجيمانا (فايبرز الأوغندي) – فريدريك نسابيموافا (شيبا يونايتد الجنوب إفريقي) – عمر نجاندو (كيجالي الرواندي) – دافيد ناشيميرمانا (ماكورا الرواندي).



وفي خط الوسط: بيير كوزيرا (العروبة العماني) – جايل بيجرمانا (هيبرنيان الاسكتلندي) – جايل دوهاندافي (موكارا الرواندي) – ناهيمانا شاسيري (مغيزل السعودي) – سابوموكاما إينوك (زيسكو يونايتد الزامبي) – موستافا فرانسيس (جورماهيا الكيني)، وفي الهجوم: شعباني حسين (البن الأثيوبي) – أميسي محمد (بريدا الهولندي) – ياميني سليماني (العدالة السعودي) أميسي سيدريك (التعاون السعودي) – ساديو براهينو (ستوك سيتي الإنجليزي) – عبدول فيستون (شبيبة القبائل الجزائري) – مافوجو لاوديت (ناباسا ستارز الزامبي) – إلفيس كامسوبا (ميلبورن فيكتوري الأسترالي).



وضمت قائمة منتخب مدغشقر في حراسة المرمى: إبراهيم دابو (إف سي جوبلين الفرنسي) جان ديو دون (كانبس سبورت مدغشقر) – ميلفين أندريان (إف سي مارتيجوس الفرنسي)، وفي خط الدفاع: باسكال رازاكانتينا (سان بيسروريس الفرنسي) – ديميتري كالوين (لو هيبرز الفرنسي) – جيرمي موريل (ليون الفرنسي) – توفينا هاسيتانا (آراس الفرنسي) – رومان ميتنير (مينيوستا يونايتد الأمريكي) – توماس فونتين (إستاد ريمس الفرنسي) – جيروم مومبريس (جرونبيل الفرنسي) – مامي نيريانا (سان بيسروريس الفرنسي).



في خط الوسط: ماركو إلياماهيتار (شارلروا البلجيكي) – أنسي أندريانتينا (لوجودوريتس البلغاري) – إبراهيم صامويل أمادا (مولودية الجزائر) – جان راكوتوسوا (فوسا جونيورز مدغشقر) – لاليانا هينستوزا (باريس إف سي الفرنسي) – رايان رافيلسون (تروي الفرنسي) – أندراميرالدو هاسينا (كايزر تشيفز الجنوب إفريقي)، وفي الهجوم: تشارليز كارلوس (العدالة السعودي) – فانيفا إيما (كليرمونت الفرنسي) – مارتن نجيفا (ساموت ساخون التايلاندي) – باولن فوافي (مصر المقاصة) – ويليام جوزيف (إيه إس فيتر الفرنسي).



وضمت قائمة منتخب السنغال في حراسة المرمي: عبدالله ديالو (رين الفرنسي)– ألفريد جوميز (سبال الإيطالي)– إدوارد ميندي (ستاد ريمس الفرنسي)، في الدفاع: كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)– موسي واجيه (برشلونة الإسباني)– بابي عبدو سيسيه (أوليمبياكوس اليوناني)– ساليف ساني (شالكه الألماني)– يوسف سبالي (بوردو الفرنسي)– لامين جاساما (جوزيبي التركي)– ساليو سيسيه (فالنسيان الفرنسي)– شيخو كيوتيه (كريستال بالاس الإنجليزي).



وفي خط الوسط: ألفريد نداي (مالاجا الأسباني)– سانتي نجوم (نانس الفرنسي)– إدريسا جانا (إيفرتون الإنجليزي)- كيبرين داياتا (كلوب بروج البلجيكي)– بابي نداي (جالاتاسراي التركي)– سيدي سار (لورينت الفرنسي)– هنري سافيت (بورصاسبور التركي)، وفي الهجوم: إسماعيلا سار (رين الفرنسي)– كيتا بالدي (إنترميلان الإيطالي)– مباي نيانج (رين الفرنسي)– موسي كوناتي (أميان الفرنسي)– مباي ديانج (جالاتاسراي التركي)– سادا ثيوب (نيم الفرنسي) – ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي).



وضمت قائمة منتخب الجزائر في حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي)، وفي الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي).



وفي خط الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – محمد بن خماسة (اتحاد الجزائر) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري)، وفي الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربتشه التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي).



واستبعد المدير الفني الوطني للمنتخب الجزائري جمال بلماضي النجم فوزي غلام نظرا لعدم تعافيه من الإصابة، ونبيل بن طالب لأسباب فنية.



وضمت قائمة منتخب كينيا في حراسة المرمى: باتريك ماتاسي (سان جورج الأثويبي) – فاروق شيكالو (بانداري الكيني) – جون أويبما (كاريوبانجي شاركس الكيني)، وفي الدفاع: ديفيد أوينو (زيسكو الزامبي) – موسى محمد (نكانا الزامبي) – برنارد أوتشينج (فيهيجا يونايتد) – جوزيف أوكومو (ريال موناراتشس الأمريكي) - جوش أونيانجو (جور ماهيا الكيني) – إيرك أوما (فاسالوندس السويدي) – عبود عمر (سركيل بروج البلجيكي) – فيلومين أويتنيو (جور ماهيا الكيني).



وفي خط الوسط: فيكتور وانياما (توتنام الإنجليزي) – إسماعيل جونزاليس (لاس بالماس الإسباني) – دينيس أوديهمبو (سوفاباكا الكيني) – جوهانا أومولو (سركيل بروج البلجيكي)– فرانسيس كاهاتا (جور ماهيا الكيني) – إيريك جوهانا (برومابويكارنا السويدي) - أوفيلا أوتشينج (براينتري تاون الإنجليزي) – أيوب تيمبي (بكين ريهيني الصيني)، والهجوم: ميشيل أولينجا (كاشيوا ريسول الياباني) – مسعود جوما (النصر الليبي) – جون أفريي (سوفاباكا الكيني).



وضمت قائمة منتخب تنزانيا في حراسة المرمى: عيشي مانولا (سيمبا التنزاني) - ميتاتشا مناتا (مباو التنزاني) - (أرون كالامبو (السجون التنزاني)، والدفاع: حسن رمضاني (نكانا الزامبي) -أجيري موريس (عزام التنزاني) - كيلفن يونداني (يانج أفريكانز التنزاني) - علي متوني (ليبولي التنزاني) – جاديل كاماجي ميشيل (يانج أفريكانز).



وفي خط الوسط: حميد ماو (بتروجت المصري) - فيصل سالوم (يانجم أفريكانز التنزاني) - مدثر يحيى (عزام التنزاني) - فيسينت فيليبو (مباو التنزاني) - إراستو نيوني (سيمبا التنزاني)، والهجوم: محمد حسين (سيمبا التنزاني) - فرانك دومايو (عزام التنزاني) - يحيى زايد (الإسماعيلي المصري) - جون بوكو (سيمبا التنزاني) – توماس أوليمونجو (شبيبة الساورة الجزائري) - فريد موسى (تينيريفي) - عبد الله موسى (بلاك بول الإنجليزي) سيمون مسوفا (الدفاع الجديدي المغربي) - مبوانا ساماتا (جينك البلجيكي) - رشيد مانداوا (بي دي إف البتسواني).



وضمت قائمة منتخب المغرب في حراسة المرمى: منير الكجوي (ملقا الإسباني) – ياسين بونو (جيرونا الإسباني) – أحمد رضي التكناوتي (الوداد المغربي)، وفي خط الدفاع: مروان داكوستا (الاتحاد السعودي)، غانم سايس (وولفر هامبتون الإنجليزي)، عبد الحميد يونس (ستاد ريمس الفرنسي)، مهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني).



وفي خط الوسط: كريم الأحمدي العروسي (الاتحاد السعودي)، يوسف أيت بناصر (سانت إيتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غلطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نورالدين أمرابط (النصر السعودي)، حكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي)، نصير مزراوي (أياكس أمستردام الهولندي)، يوسف النصيري (ليجانيس الإسباني)، سفيان بوفال (سيلتا فيجو الإسباني)، نبيل درار (فنربخشة التركي)، وفي الهجوم: عبد الرزاق حمدالله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك المصري)، أسامة إدريسي (إي زد آلكمار الهولندي).



وقرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، استبعاد النجم أمين حارث المحترف بنادي شالكه الألماني والذي اختير أفضل لاعب في مباراة الأسود أمام منتخب إيران في أول مباراة للمغرب بمونديال روسيا 2018، من القائمة النهائية لأسود الأطلسي، بجانب أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتين الصيني لأسباب فنية.



وضمت قائمة منتخب جنوب إفريقيا في حراسة المرمى: دارين كيت (بيدفيست ويست) - روني وليامز (سوبر سبورت يونايتد) - بروس بفوما (كايزر تشيفز)، والدفاع: دانيال كاردوسو (كايزر تشيفز) - رامهوناي مباهليه (كايزر تشيفز) - مانيلا (هولاندو) - تيلاني هلاتشوايو (فيتر) - هالنتي (بيديفيست ويست) - بوهليزا مكانازي (فيتس) - ثانسانقا مكيز (كيب تاون سيتي).



وفي خط الوسط: بونجاني زونجو (أميان الفرنسي) - دين فورمان (سوبر سبورت) - كاموهيلو موكوتجو (برينتفورد الإنجليزي) - ثيمبا زواني (صن داونز) - تياني مابوندا (صن داونز)، ثيلاني سيريرو (فيتيس أرنهايم الهولندي) - ثيمبينكوسي لورش (أورلاندو) - هلوفو كيكانا (صن داونز)، والهجوم: ليبو موثيبا (ستراسبورج الفرنسي) - لارس فيلوبوك (سبارتا روتردام الهولندي) - بيرسي تاو (رويال يونيون البلجيكي) - اليجانس موبوي (صنداونز) - سيبوسيسو فيلياكازي (صنداونز).



وضمت قائمة منتخب كوت ديفوار في حراسة المرمى: سيلفان جوبوهوو (مازيمبي - الكونغو الديموقراطية) - تابي إرا إليزير (سان بيدرو - كوت ديفوار) - سانجاري بادرا (فري ستيت ستارز - جنوب إفريقيا)، والمدافعون: سيرجي أورييه (توتنام - إنجلترا) - مامادو باكايوكو (ريد ستار - فرنسا) - وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا - كوت ديفوار) - تراوري إسماعيل (أنجيه - فرنسا) - ويلفريد كانون (أدو دين هاج - هولندا) - سيمون ديلي (سلافيا براج - التشيك) - كومارا شيخ (الوداد - المغرب).



ولاعبو الوسط: فرانك كيسي (ميلان - إيطاليا) - سيري دي (نيوشاتل - سويسرا) - جيان فيليب جبامين (ماينز - ألمانيا) - سيري جان ميشيل (فولام - إنجلترا) - فيكتورين أنجبان (ميتز - فرنسا) - سانجاري إبراهيم (تولوز - فرنسا)، والمهاجمون: جوناثان كودجيا (أستون فيلا - إنجلترا) - ويلفريد بوني (العربي - قطر) - ماكسويل كورنيه (ليون - فرنسا) - أسالي روجيه (يانج بويز - سويسرا) - نيكولاس بيبي (ليل - فرنسا) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس - إنجلترا) - ماكس جراديل (تولوز - فرنسا).



وضمت قائمة منتخب ناميبيا في حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) – لويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) – ماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب إفريقي)، وفي خط الدفاع: رايان نايمبي ( بلاكبرن الإنجليزي) – لاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) – دينزيل هوسيب (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – إيفان كامبيربا ( أفريكان ستارز الناميبي) – تشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب إفريقي)- رايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب إفريقي)- أنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب إفريقي).



وفي خط الوسط: أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) – ويلي ستيفانوس (بدون ناد) – بيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) – رونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب إفريقي) – داينامو فريدريكس ( بلاك ستارز الناميبي) – مارسيل باباما (جامعة ناميبيا) – مانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني)- ديون هوتو (بيدفيست الجنوب إفريقي)- إيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي)، وخط الهجوم: بينسون شيلونجو (الإسماعيلي) – بيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – جوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب إفريقي) إيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب إفريقي).



وضمت قائمة منتخب تونس في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) – معز حسن (نيس الفرنسي) – معز بن شريفية (الترجي التونسي)، والدفاع: ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) – وجدي كشريدة (النجم الساحلي التونسي) – نسيم هنيد (الصفاقسي التونسي) – أيمن بن محمد (الترجي التونسي) – محمد دراجر (بادربورن اليوناني) – ديلان برون (جينت البلجيكي) – كريم العواضي (النجم الساحلي التونسي) – أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - رامي البدوي (الفيحاء السعودي).



وفي الوسط: مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني) – غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) – أنيس البدري (الترجي التونسي) – إلياس السخيري (مونبيلييه الفرنسي) – فرجاني ساسي (الزمالك) – بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) – يوسف المساكني (يوبين البلجيكي) – نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، والهجوم: طه يس الخنيسي (الترجي التونسي) – فراس شواط (الصفاقسي التونسي).



وفجر الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة الفرنسي آلان جريس مفاجأة من العيار الثقيل باستبعاد الظهير الأيسر علي معلول لاعب الأهلي من القائمة النهائية لنسور قرطاج، كما خرج حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك من القائمة، وذلك لأسباب فنية.



وضمت قائمة منتخب موريتانيا في حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني)، وفي الدفاع: عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي).



وفي خط الوسط: محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني)، وفي الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).



وضمت قائمة منتخب أنجولا في حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي)، وفي الدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي).



وفي خط الوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي)، وفي الهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني).



وضمت قائمة منتخب مالي في حراسةالمرمى: ديجويديارا (ستادمالي)،إبراهيممونكورو (مازيمبي)، آداماكيتا (دجوليباالمالي)، وفي الدفاع: مولاواجي (نوتينجامفورست)،هاماريتراوري (رينالفرنسي)، فالايساكو (فيتورياجيماريش)،ماساديوهايدرا (لنسالفرنسي)،يوسفكونيه (ليلالفرنسي)،مامادوفوفنا (ميتزالفرنسي)،بوبكركوياتيه (ترواالفرنسي).



وفي خط الوسط: دياديساماسيكو (ريدبولسالزبورج)،أمادوهايدرا (لايبزج)، شيخدوكوريه (لانس)، لاساناكوليبالي (جلاسكورينجرز)، أداماتراوري (سيركلبروج)، سليمانيديارا (لانس)، إدريساتراوري (شبابالجبلالليبي)، والهجوم: موسىدجينبو (ستاندرددولييج)،موسىدومبيا (ستادرين)، عبدلايديابي (سبورتينجلشبونة)، موسىماريجا (بورتو)، كاليفاكوليبالي (نانتالفرنسي)، أدامانيان

(تشارلرواالبلجيكي)، سيكوكويتا (فولفسبورجالنمساوي).



وضمت قائمة منتخب بنين، في حراسة المرمى: فابيان فارنولي (مالطية سبور التركي) – ساتورنن ألاجبي (نيورت الفرنسي) – شيريف كاكبو (بافالوز بنين)، وفي الدفاع: جونيور سالومون (بلاتو يونايتد النيجيري) – أوليفيه فيردون (سوشو الفرنسي) – خالد إدينون (إيمز الفرنسي) – مويس أديلو (ليفادياكوس اليوناني) – ديفيد كيكي (ريد ستار الفرنسي) – إيمانويل أيمورو (كان الفرنسي) – رودريجي فاسينو (أسباك بنين) – سيدو باراز (يوزير الفرنسي).



وفي خط الوسط: رودريجي كوسي (الإفريقي التونسي) – جوردان أديتو (أوزير الفرنسي) – ماما سيبو (تولون الفرنسي) – تيدجاني أنان (اتحاد بن قردان التونسي) – سيسي دالميدا (يوفيل تاون الإنجليزي) – ستيفان سيسجنون (جنشلربيلجي التركي)، وفي الهجوم: مايكل بوت (أدانا التركي) – ستيف مونييه (هيدرسفيلد تاون الإنجليزي) – سيجبي أزناكبو (سينكا السلوفاكي) جودل دوسو (فادوز ليتشنشتاين) – سيبيو سوكو (هانزا روستوك الألماني) – دافيد دجيلا (نيور الفرنسي).



وضمت قائمة منتخب غينيا بيساو في حراسة المرمى: جوناس مينديز (أكاديميك البرتغالي) – روي دابو (فابريل البرتغالي) – إيديمار فيريرا (أوديب الغيني)، وفي الدفاع: روندلسون سيلفا (كايوناس زالو الليتواني) – مارسيلو جالو (فولهام الإنجليزي) – جوراي سواريس (مافرا البرتغالي) – مامادو كاندي (سانتا كلارا البرتغالي) – توماس دابو (ريتي إف سي الإيطالي) – نانو جوميش (ماريتمو البرتغالي) – إلياسو سواريس (ريو أفي البرتغالي).



وفي خط الوسط: سوري مانيه (كوفا دي بيدادي البرتغالي) – جوديلسون مامادو "بيليه" (موناكو الفرنسي) – زيزينهو لوبيز (سينكا السلوفاكي) – جورجي بورا (أفيس البرتغالي) – جواو جاكيه (تونديلا البرتغالي) – موريتو كاساما (ريمس الفرنسي)، وفي خط الهجوم: جورجينهو إنتيما (سسكا سوفيا البلغاري) – بيكيتي (الشعلة السعودي) – توني سيلفا (الاتحاد السكندري المصري) – ماما بلادي (أفيس البرتغالي) – روماريو بلادي (أكاديميكا البرتغالي) – فريدريك ميندي (فيتوريا سيتوبال البرتغالي) – جوزيف مينديز (أجاكسيو الفرنسي).



وضمت قائمة منتخب الكاميرون، في حراسة المرمى: أندري أونانا (أياكس أمستردام الهولندي) – فابريس أوندوا (أوستيندي البلجيكي) – كارلوس كاميني (فنربهاتشه التركي)، وفي الدفاع: كولينز فاي (ستاندر دو لييج البلجيكي) – مايكل نجادو نجادجي (سلافيا براغ التشيكي) – يايا بانانا (بانيونيوس اليوناني) – جان أرمل كانا بييك (قيصري سبور التركي) – جايتان بونج (برايتون الإنجليزي) – أمبرويز أوينجو (مونبلييه الفرنسي) – جويسكيم داوا تشاكونتا (مارويبول الأوكراني).



وفي خط الوسط: أندري فرانك زامبو أنجيسا (فولام الإنجليزي) – بيير كوندي (ماينتس الألماني) – جورج ماندجيك (ماكابي حيفا الإسرائيلي) – أرنود دجوم (هارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي) – ويلفريد كابتوم (ريال بيتيس الإسباني)، وفي الهجوم: ستيفان باهوكن (أنجيه الفرنسي) – جاك زوا (أسترا الروماني) – كلينتون نجي (أوليمبيك مرسيليا الفرنسي) – كريستيان باسوجوج (هينان جياني الصيني) – إيريك ماكسيم شوبو موتينج (باريس سان جيرمان الفرنسي) – جويل تاجو (ماريتيمو البرتغالي) – كارل توكو إكامبي (فياريال الإسباني) – أوليفيه بومال (بانيونيوس اليوناني).



وضمت قائمة منتخب غانا في حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني)، والدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).



وفي الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي)، والهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) – كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني).