روحاني: أمن الخليج في غاية الأهمية بالنسبة لإيران

نقل التليفزيون الإيراني، عن الرئيس الايراني حسن روحاني، ان أمن الخليج في غاية الاهمية بالنسبة لايران.



وكانت قد أصدرت وكالات الانباء الايرانية خلال ساعات، تسجيلًا تزعم انه لناقلة نفط وهي تشتعل.



وتعرضت ناقلتا نفط كانتا تبحران في خليج عمان، الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ كرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.



وبدأ الأمر صباح اليوم عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع لها إلى توخي "الحذر الشديد"، وذكرت المجموعة إنها تجري تحقيقا في الأمر، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".



وإلى جانب البحرية البريطانية، قالت البحرية الأميركية إنها على علم بوقوع الهجوم، الذي وقع على بعد 14 ميلا بحريا عن إيران.



وقال الأسطول الأميركي الخامس إنه تلقى ندائي استغاثة في خليج عُمان، مؤكدا أن القوات الأميركية موجودة في المنطقة وتقدم المساعدة.