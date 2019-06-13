الكويت تنفي إعلانها الاستعداد القصوى جراء حادثي الخليج

نفى مركز التواصل الحكومي الكويتي اتخاذ أية إجراءات غير اعتيادية، مؤكدًا أن الدولة لم تعلن عن حالة الاستعداد القصوى كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



وقال رئيس المركز الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - في بيان صحفي اليوم الخميس -: "إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى في البلاد".



وكان عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، قد تداولت خبرًا في وقت سابق اليوم، مفاده أن الكويت أعلنت حالة الاستعداد القصوى؛ إثر حادث هجوم تعرضت له ناقلتي نفط في خليج عمان.



يشار إلى أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حادثين وقعا في خليج عمان، مطالبة بتوخي الحذر الشديد وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شب حريق بناقلة نفط ترفع علم جزر (مارشال) محملة بمادة الإيثانول متجهة من قطر إلى تايوان، فيما تعرضت ناقلة نفط أخرى ترفع علم (بنما) كانت متجهة من السعودية إلى سنغافورة، محملة بمادة الميثانول لحادث مشابه.