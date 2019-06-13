البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتفقد 100 مليون جنيه عند الإغلاق

دفعت المبيعات الأجنبية، أسهم ومؤشرات البورصة، إلى تقليص مكاسبها الصباحية لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس آخر تداولات الأسبوع.



وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.7 مليار جنيه.



وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجعت عن مستوياتها التى حققتها منتصف التعاملات، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" معاملاته مرتفعًا بنحو 16. 0% بما يعادل 22.4 نقطة ليسجل مستوى 14180.5 نقطة، فيما تحول المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" نحو المنطقة الحمراء، بعد تسارع وتيرة البيع على أسهمه، ليغلق متراجعًا بنسبة 14. 0% بما يعادل 85. 0 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 605.57 نقطة، وسط تداولات معقولة بلغت قيمتها 560.9 مليون جنيه، بتداول نحو 107.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 10.07 ألف صفقة بيع وشراء.