القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
اقتصاد
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:38 م

البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتفقد 100 مليون جنيه عند الإغلاق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2666600

دفعت المبيعات الأجنبية، أسهم ومؤشرات البورصة، إلى تقليص مكاسبها الصباحية لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس آخر تداولات الأسبوع.

وخسر رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.7 مليار جنيه.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد تراجعت عن مستوياتها التى حققتها منتصف التعاملات، حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" معاملاته مرتفعًا بنحو 16. 0% بما يعادل 22.4 نقطة ليسجل مستوى 14180.5 نقطة، فيما تحول المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" نحو المنطقة الحمراء، بعد تسارع وتيرة البيع على أسهمه، ليغلق متراجعًا بنسبة 14. 0% بما يعادل 85. 0 نقطة خسارة لينهى التعاملات عند مستوى 605.57 نقطة، وسط تداولات معقولة بلغت قيمتها 560.9 مليون جنيه، بتداول نحو 107.2 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 10.07 ألف صفقة بيع وشراء.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من ساعتين

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ أكثر من شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

الآن

مصر تجري اتصالات مكثفة لمنع التصعيد في غزة

من هو عقيلة صالح الذي قابله الرئيس عبد الفتاح السيسي؟

ارتفاع أعداد المصابين لـ 198 شخص في "تسمم ترمس" أسيوط

بعد زيارة محمد صلاح.. زيادة حجوزات الفنادق والرحلات بالغردقة 5%

ads
الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

مصدر قضائي يكشف سبب ضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على ذمة "الفيديوهات الإباحية"

وزير التموين يصدر قرارا وزايا بترقية وكيل تموين الاقصر

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

استجابة لـ"الدستور" توفير إيواء عاجل لـ 14 أسرة بتل الحدادين

رياضة

تشيلسي لن يجدد لكوفاسيتش

أجيري يعقد محاضرة فنية للاعبي المنتخب قبل مواجهة تنزانيا

نقل فروم إلى العناية المركزة إثر حادث خطير

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

مصدر قضائي يكشف سبب ضبط وإحضار فاروق الفيشاوي

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج على ذمة "الفيديوهات الإباحية"

وزير التموين يصدر قرارا وزايا بترقية وكيل تموين الاقصر

الرئيس نيوز

رئيس صندوق تطوير العشوائيات: مصر خالية من العشوائيات خلال 6 أشهر

سؤال برلماني: كيف خرجت رأس توت عنخ آمون للبيع في بريطاني

موقع بريطاني يحذر السودانيين: هذا ما يحدث عندما تتحول السوشيال ميديا لمصادر رئيسية للمعلومات

لأول مرة.. أرامكو السعودية تكشف عن قوائمها المالية

مصر أمام "العمل الدولي": البطالة انخفضت لـ8.1% في 2019

كشكول

سويلم يستقبل وفد شركة "جوبا" لبحث تطوير مدرسة تكنولوجية لصناعة الأثاث

جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة الـ 11 من الشهادة المهنية للإدارة الرياضية

التعليم: رصد ٩ لجان شغب بالأسبوع الأول لامتحانات الثانوية العامة

"النيلي" يجتمع مع رئيس مدينة سيوة لوضع آليات لتطوير التعليم بالمدارس

خريجو الأزهر بليبيا تطلق قافلة الخير والوسطية لتحصين الشباب من التطرف

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

"فالكون- 9" ينطلق إلى الفضاء

ظهور نوع جديد من الضفادع بولاية آسام الهندية

البعثة القمرية الهندية الجديدة تنطلق في يوليو المقبل

الصحة

دراسة عن كيفية التغلب على سيل السكر في المشروبات

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎